POLIDEPORTIVO Y CLUBES

Si estás armando los planes para estos días, mirá todo lo que hay para hacer en los distintos puntos del partido de Luján. Desde nuestra mirada independiente, te contamos la agenda con los mejores cruces de la fecha para que no te perdás nada.

Viernes a puro vértigo en Flandria

Arrancamos el fin de semana este viernes a las 22 en la cancha del Club Flandria, donde se viene el Gran Desafío de Pelota Paleta. Los campeones mundiales Facundo y Santiago Andreasen se cruzan con la pareja de Puly y Andrés Villegas, campeón mundial y panamericano respectivamente.

Además, desde las 14 vas a poder disfrutar de partidos preliminares, exhibiciones y un buen servicio de cantina para pasar el rato.

Sábado de fútbol y definiciones

El sábado arrancamos temprano con varias propuestas para seguir de cerca el deporte local. No te perdás las finales que prometen mucha emoción en el predio.

Liga Municipal de Fútbol Femenino: Desde las 10 en el Polideportivo Municipal se juega la última fecha. Vas a tener partidos desde infantiles hasta juveniles y promocionales. A las 13:15 se hace la entrega de trofeos y medallas para todas las jugadoras.

Desde las 10 en el Polideportivo Municipal se juega la última fecha. Vas a tener partidos desde infantiles hasta juveniles y promocionales. A las 13:15 se hace la entrega de trofeos y medallas para todas las jugadoras. Juveniles de Flandria: Las inferiores reciben a Estudiantes de Buenos Aires en el predio Carlos V (Séptima a las 9, Octava a las 11 y Novena a las 13).

Las inferiores reciben a Estudiantes de Buenos Aires en el predio Carlos V (Séptima a las 9, Octava a las 11 y Novena a las 13). El Timón en la Liga Mercedina: Las categorías formativas y las semifinales del femenino contra Pabellón Nacional de Marcos Paz se juegan en el Estadio Julio Compagnoni.

Domingo con handball, básquet y más fútbol

Para cerrar el finde, el domingo viene cargado de emociones en diferentes instituciones. Hay partidos para todos los gustos en cada uno de los clubes de la zona.

Handball en la UNLu: Competencia de la Federación Metropolitana con partidos desde las 11:30 en el gimnasio cubierto de la universidad. Básquet en el Club Ateneo: La Primera masculina juega las finales contra el Club Tempestad de San Antonio de Areco a las 20:30. Cierre futbolero: El Club Náutico El Timón se mide ante Quilmes de Mercedes en Reserva y Primera desde las 11.

Fijate bien los horarios y viví toda la pasión deportiva en cada una de las canchas y gimnasios de la zona.