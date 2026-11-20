Actualidad local

La Terminal de Ómnibus de Luján retomó su funcionamiento y ya opera con los servicios habituales de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia desde sus nuevas dársenas. Las autoridades locales destacaron la importancia de recuperar este espacio para la comunidad tras superar diversos contratiempos económicos y administrativos que frenaron el ritmo de los trabajos en un principio.

Puesta en valor de un edificio emblemático

Desde el Ejecutivo comunal señalaron que la reapertura forma parte de una primera etapa destinada a devolverle el espacio a los vecinos y a quienes visitan la ciudad. Para lograrlo, se llevó adelante un importante trabajo de puesta en valor de su patrimonio arquitectónico, ya que se trata de uno de los edificios más representativos del estructuralismo argentino. En este proceso se renovaron los pisos interiores y se recuperaron integralmente los techos de hormigón. Entre tanto, las obras continúan en el interior y en la planta alta con la mira puesta en la inauguración definitiva del próximo año.

Servicios habilitados para pasajeros y choferes

Con el propósito de brindar mayor comodidad a quienes transiten por el lugar, en esta instancia inicial quedaron habilitados los sanitarios, el sector de boleterías, el servicio de kiosco y cafetería, además de un espacio exclusivo destinado al descanso de los choferes.

Por otro lado, se supo que el edificio llevará el nombre del “Dr. René Favaloro”, una distinción impulsada por los vecinos y aprobada oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante.

Detalles de la obra y continuidad de los trabajos

La intervención integral contempló mejoras sustanciales en materia de accesibilidad, seguridad y confort, respetando la traza original de la modernidad argentina. Se ejecutaron nuevos contrapisos, rampas y tareas de refuerzo estructural que garantizan la durabilidad del inmueble.

Si bien las dársenas y los baños ya se encuentran operativos, las tareas en el interior del edificio siguen su curso. La finalización integral está prevista para los próximos meses, momento en el cual la terminal funcionará a plena capacidad.