Cultura y comunidad en Jáuregui

En el marco del 142 aniversario de la fundación del pueblo, se viene una nueva edición de la tradicional fiesta “Jáuregui Festeja”, que se va a realizar el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el predio de la Estación Ferroviaria de la localidad.

Música y arte en el escenario principal

Durante las dos jornadas, más de 20 bandas coparán el escenario con más de 100 artistas en escena. Además, vas a poder disfrutar de las presentaciones de distintos cuerpos de baile y escuelas de danzas locales.

La movida va a arrancar el sábado a las 14 horas, y el cronograma de artistas es el siguiente:

Orquesta Municipal de Tango

Abducción

Flor Trabichet

Joaco y los Jueves

Picky Lejano Oeste

Vemi Bashk

Sheriff Tributo Redondo

Reype

Santos Lugares

Menta y Limón

Por su parte, el domingo las actividades van a empezar a las 12 horas con las actuaciones de Vicios, Jazz Big Band UNLu, Albedrío, Trío El Taburete, Los Vikings, Type Beat Crew, Cover Your Face, Carlos Gardellini Trío, Doctora Queen y Cómo E’.

Paseos, gastronomía y entretenimiento

El evento contará con más de 150 puestos de emprendedores, un completo patio cervecero, sector de foodtrucks y un clásico patio de dulces ideal para acompañar unos buenos mates por la tarde. Las cantinas, como siempre, estarán a cargo de distintas instituciones de la zona.

Para los más chicos, la organización preparó una zona especial de juegos que incluye peloteros gigantes, pista de cuatriciclos pequeños, jumping, juegos de kermesse y plaza blanda. También habrá divertidos shows de circo y payasos a la gorra para toda la familia.

Con más de 12 años de trayectoria, este clásico festejo es impulsado por la Asociación Civil “Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui”, tomando como fecha histórica la inauguración de la Estación Ferroviaria local, acontecida el 2 de mayo de 1884.