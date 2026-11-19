Seguridad ciudadana y prevención

Los cadetes del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC) dieron el primer paso en la calle para arrancar con una nueva etapa de su formación, que ahora suma prácticas directamente en el territorio. Tras pasar por un riguroso proceso de selección y capacitación, los aspirantes ya recorren los barrios bajo la atenta mirada y el acompañamiento de sus instructores.

Una nueva etapa para los cadetes

Durante la presentación oficial, el intendente Leonardo Boto les habló a los futuros agentes: “Hoy comienzan formalmente una etapa fundamental de su formación: llevar a la práctica los conocimientos y las herramientas que adquirieron durante la capacitación. Van a estar en contacto directo con nuestros vecinos y vecinas, y también con quienes nos visitan. Asuman esta responsabilidad con compromiso, profesionalismo y, sobre todo, con vocación de servicio. El objetivo es cuidar a nuestra comunidad y contribuir a mejorar la seguridad de todos los lujanenses”.

Hay que tener en cuenta que el CPC funciona como un dispositivo municipal especializado en la prevención y la proximidad. Su meta principal pasa por cuidar la convivencia ciudadana, proteger a la gente en su día a día y cuidar los espacios públicos de la ciudad.

El despliegue en el territorio

El rol de la tecnología y la presencia

Por su parte, el jefe del CPC, Carlos Gabriel Jurina, hizo hincapié en el trabajo que se viene realizando: “Se trata de un logro muy importante para nuestra política de seguridad. Durante estos casi siete años de gestión del intendente Leonardo Boto, llevamos adelante una fuerte inversión en tecnología y logística para la prevención del delito. Hoy damos un nuevo paso al incorporar el recurso humano, que es fundamental para fortalecer el trabajo de proximidad con los vecinos, los visitantes y los turistas. Lo hacemos, además, con equipamiento y un parque móvil adecuados a las necesidades actuales, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad”.

Entre los puntos más destacados de esta iniciativa, vale la pena repasar los siguientes:

Formación profesional estricta junto a la Universidad Nacional de Luján.

Patrullajes inteligentes armados a partir del mapa del delito local.

Controles internos estrictos para asegurar el buen comportamiento de la fuerza.

Un sistema de carrera bien marcado para cada agente.

A su vez, vale la pena aclarar que los nuevos agentes podrán portar armas de baja letalidad y tendrán la facultad de llevar adelante aprehensiones según lo que marca la normativa vigente.

Con este despliegue en las calles, la administración local busca sumar más recursos humanos y presencia para darle pelea a la inseguridad en cada cuadra.