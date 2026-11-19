Paseos y naturaleza

El Rosedal del Parque San Martín se consolida como uno de los pulmones verdes más pintorescos de la zona. A su alrededor conviven la naturaleza, la vida cotidiana y la belleza, por lo cual vale la pena visitarlo y disfrutarlo en esta época.

Un punto de encuentro renovado

Desde su construcción, este espacio se pensó como un lugar donde los vecinos y los turistas pudieran reunirse y apreciar los aromas de los rosales cuando están en flor. Además, este año se agregaron dos arcos en los accesos con trepadores del tipo «Iceberg», que terminan de darle un marco estético único.

Variedades y cuidado constante

Con un cerco bajo que delimita el espacio, este rincón verde sigue creciendo y recientemente sumó nuevas variedades trepadoras. Actualmente, el parque cuenta con cerca de 450 ejemplares de rosas, entre las que se distinguen:

Iceberg y Crepe de China

Granada y Federico Mistral

Camelot y Golden Delicia

Caprice de Meilland y First Price

Cristóbal Colón, Cumbaya y Sevillana

Como requieren un mantenimiento constante, las cuadrillas de jardinería realizan tareas de especial cuidado, tales como el desmalezado, la poda de flores marchitas y el control de plagas. Para que no te lo pierdas, recordá que octubre y noviembre son los mejores meses para recorrerlo.

Historia y tradición del lugar

Inaugurado en noviembre del año 2022, este espacio se encuentra ubicado en las inmediaciones de las calles Doctor Real e Italia. Allí se hicieron trabajos de mejora en el suelo para plantar los rosales, sacando provecho de su ubicación privilegiada y soleada, condición fundamental para un crecimiento adecuado.

Además, todos los años en el mes de julio, época en la que se realiza la poda, los vecinos se acercan por esquejes para reproducir nuevas especies en sus propias casas.