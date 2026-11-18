TRANSPORTE LOCAL

Desde la comuna anunciaron que este viernes 20 de noviembre, a partir de las 00:00, la Terminal de Ómnibus volverá a estar operativa y recibirá nuevamente a todas las líneas de transporte de corta, media y larga distancia.

El regreso de un servicio esencial

De esta manera, los servicios retomarán su funcionamiento habitual desde las dársenas de la Terminal, luego del período en el que el espacio permaneció fuera de servicio. Los micros operarán con normalidad desde las dársenas habilitadas.

Puesta en valor del edificio

Por su parte, el intendente Leonardo Boto comunicó la novedad en sus redes sociales y remarcó la importancia de recuperar este punto neurálgico. La conectividad urbana mejora notablemente gracias a esta esperada reapertura. Además, se trata de un sitio que posee un importante valor histórico y arquitectónico para la ciudad.

Con esta medida, la reapertura permitirá que los vecinos y visitantes vuelvan a utilizar las instalaciones de la Terminal para sus viajes y traslados cotidianos. Los pasajeros recuperan un espacio para planificar sus viajes diarios sin inconvenientes.