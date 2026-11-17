Cultura y tradición en Pueblo Nuevo

El Ballet Folklórico Raíces celebrará su primera década de trayectoria con una gran peña que reunirá a ballets invitados, músicos y cantantes. La jornada será este domingo, 22 de noviembre, desde las 16 hs, en el Centro Déjalo Ser Déjame Hacer, de Pueblo Nuevo.

La cita será el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de la tarde, en el Centro Déjalo Ser Déjame Hacer, de Pueblo Nuevo, en una propuesta que reunirá durante varias horas a bailarines, músicos, cantantes y amantes de nuestras tradiciones.

Una década de danza y amistad

“Estamos muy contentos y ansiosos por recibirlos a todos y compartir este festejo tan especial. Este año nuestro ballet cumple 10 años y queremos celebrarlo de la mejor manera: con una gran peña, rodeados de amigos, artistas, bailarines y de toda la gente que nos acompañó a lo largo de este camino”, señaló Agustín Cravero, director del ballet.

Además, destacaron que la elección de la fecha permitirá aprovechar el fin de semana largo para disfrutar de una extensa jornada de música y danza, comenzando desde la tarde y compartiendo varias horas de encuentro folklórico.

Grilla de artistas y ballets invitados

La programación contará con la participación de numerosos ballets invitados:

El Encuentro

Hermanos Vera

Kiku Falcione

Fortín Luján

Sonckoy Salamanquero

C. C. Martín Fierro

Alma y Vida

Horizontes Argentinos

Volver a Empezar

Tintaya

Uniendo Provincias

Pasión Folklore

Amalaya

El Entrevero

Semblanza

Alborada

Raíces

También serán parte de la celebración cantantes entre los que se encuentran Origen Luján, Osvaldo Vera, Gerardo Viola, Juan Ibalo, Martu Ferreyra, Gabriel Gutiérrez y el Dúo Ya Dirá.

El gran cierre de la fiesta

El broche de oro de la jornada estará a cargo de El Cuervo Pajón, quien le pondrá música y alegría al final de esta celebración inolvidable.

Para tener en cuenta si querés asistir: