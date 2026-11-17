Patrimonio histórico y cultural

El Concejo Deliberante de Luján aprobó la denominación oficial de once puentes que atraviesan el río Luján dentro del partido, a partir de una iniciativa impulsada por la Junta Municipal de Estudios Históricos con el objetivo de preservar y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y social de nuestra comunidad.

Un trabajo minucioso de nomenclatura urbana

La propuesta, sancionada por unanimidad en la última sesión, fue previamente analizada y debatida en la Comisión Asesora Permanente de Nomenclatura Urbana. Allí se repasaron los antecedentes históricos y las particularidades de cada uno de los cruces, muchos de los cuales conservan denominaciones populares que se transmitieron de generación en generación.

Durante el tratamiento legislativo, Julio Lucesoli —miembro de la Junta Municipal de Estudios Históricos— compartió los fundamentos de la medida y remarcó la necesidad de recuperar las tradiciones y acontecimientos vinculados a estos espacios que forman parte de la identidad lujanense.

El listado completo de los cruces denominados

Las denominaciones que quedaron oficialmente establecidas son las siguientes:

Puente de la Federalización : avenida Juan XXIII, Olivera.

: avenida Juan XXIII, Olivera. Puente Carlos V : une las calles San Martín de Jáuregui y Dr. Muñiz de Pueblo Nuevo.

: une las calles San Martín de Jáuregui y Dr. Muñiz de Pueblo Nuevo. Puente La Pasarela : en la prolongación de la avenida Flandes, Jáuregui.

: en la prolongación de la avenida Flandes, Jáuregui. Puente de Fierro : puente del ferrocarril Mitre, ramal a Carlos Keen.

: puente del ferrocarril Mitre, ramal a Carlos Keen. Puente de las Tropas : une las calles José María Pérez y Maestro Argentino.

: une las calles José María Pérez y Maestro Argentino. Puente Rodolfo Moreno : une las calles Rodolfo Moreno y Bartolomé Mitre.

: une las calles Rodolfo Moreno y Bartolomé Mitre. Puente Gogna : une las calles Almirante Brown y Luis Gogna, ciudad de Luján.

: une las calles Almirante Brown y Luis Gogna, ciudad de Luján. Puente Mendoza : traza de la ex Ruta 7 que hoy une Carlos Pellegrini y Presidente Juan Domingo Perón.

: traza de la ex Ruta 7 que hoy une Carlos Pellegrini y Presidente Juan Domingo Perón. Puente del Árbol Solo : Autopista Nacional Nº 7.

: Autopista Nacional Nº 7. Puente de los Huesos : Ruta Provincial N.º 34, camino a Open Door.

: Ruta Provincial N.º 34, camino a Open Door. Puente Cacique Railef: Autovía Provincial Nº 6.

Raíces coloniales y memoria colectiva

Entre los antecedentes recuperados se destaca la construcción, a mediados del siglo XVIII, del primer puente sobre el río Luján en el actual territorio bonaerense, impulsada por el Alférez Real Juan de Lezica y Torrezuri. Aquella estructura inicial de madera permitió mejorar notablemente la circulación de carretas y viajeros por el histórico Camino Real.

Asimismo, se puso en valor el antiguo puente de hierro de Olivera, que funcionó como escenario de la recordada Batalla de Olivera, junto con los demás trayectos que acompañaron el crecimiento productivo y ferroviario de las localidades del partido.

Esta ordenanza representa un paso fundamental en el rescate de la memoria colectiva. Como bien sabés, los puentes no son solamente estructuras de cemento o hierro para cruzar el agua: forman parte de la historia de nuestros pueblos y de los vínculos cotidianos que unen a los vecinos de Luján.