Cultura y Tradición

Con la participación de 135 parejas de todo el distrito, este sábado, en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios, arranco con todo el Primer Torneo Municipal de Truco.

Desde la gestión local señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar espacios de encuentro, participación y recreación, además de fortalecer el vínculo con los clubes e instituciones sociales de la zona. El torneo revaloriza la tradición cultural a través de un clásico juego de naipes muy arraigado en la identidad de los barrios.

Cronograma de las etapas clasificatorias

La propuesta no se detiene en una sola sede y recorre varios puntos del partido para asegurar la participación de todos los vecinos. Las etapas preliminares se desarrollan en distintos puntos estratégicos:

Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios.

Centro de Jubilados de Olivera.

Club Defensores de Pueblo Nuevo.

Próximas fechas y la gran final

El fixture continuará en las próximas semanas con una agenda cargada de partidos en diferentes puntos de encuentro:

Sábado 21: Competencia en el Club Ferrocarril, el Club Social y Deportivo Open Door y la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse. Sábado 28: Encuentros en el Club Santa Elena, la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro y el Club San Lorenzo.

Las parejas que resulten ganadoras de cada sede se verán las caras en la Gran Final, que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal el próximo 5 de diciembre.

Un espacio de sana competencia que involucra a las áreas de Deportes y Promoción de Derechos de Personas Mayores resulta fundamental para potenciar la participación ciudadana.

También acompañaron la jornada de apertura el Director de Deportes, Gustavo Santillán, y el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales, quienes destacaron el compromiso de los vecinos con las instituciones sociales de Luján.