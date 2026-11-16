ACTIVIDAD LEGISLATIVA LOCAL

Durante la última Sesión Ordinaria N° 18, el Concejo Deliberante trató diversos expedientes y se aprobaron diferentes resoluciones vinculadas a la educación, la memoria, la seguridad vial y la cultura de nuestra ciudad.

Reconocimientos a instituciones y efemérides locales

Entre las propuestas que salieron adelante por unanimidad, se destacó el beneplácito por el medio siglo de vida del Jardín de Infantes N° 911 del barrio Ameghino. Además, se instituyó oficialmente el tercer domingo de noviembre como el Día Municipal en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, una temática que nos toca de cerca a todos los vecinos.

A su vez, los ediles declararon de Interés Municipal la Jornada de Prevención del Suicidio que llevaron adelante los pibes de la Escuela Secundaria N° 18. Por otro lado, la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ recibió la declaración de Interés Municipal, Social y Cultural, contando con un fuerte respaldo político en el recinto.

Obras, memoria y participación ciudadana

En otro orden de cosas, el cuerpo legislativo dio el visto bueno para la denominación oficial de once puentes que cruzan el río Luján. También se avaló la colocación de un panel de señalética en la Plazoleta de los Derechos Humanos.

En materia de derechos humanos y vigencia de la democracia, se declaró de Interés Cultural el Museo de la Memoria a Cielo Abierto Azucena Villaflor junto con el Mapa Interactivo Digital de la Memoria, Verdad y Justicia.

Para tener en cuenta sobre lo que se votó:

Beneplácito por el aniversario del Jardín N° 911.

Declaración de interés para la Marcha del Orgullo.

Nombre oficial para once puentes del río Luján.

Para cerrar la jornada, bajaron al recinto los alumnos y docentes del Curso de Auxiliar de Protocolo y Ceremonial del CFP N° 402, quienes aprovecharon para interiorizarse de cerca sobre cómo se trabaja en las sesiones.