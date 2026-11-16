Un hombre resultó herido tras volcar con un auto que quedó dado vuelta

POLICIALES Y TRÁNSITO

Un nuevo siniestro vial se registró este lunes en la intersección de Doctor Real y Rivadavia, cuando un automóvil volcó por motivos que todavía se investigan y dejó como saldo una persona herida.

El operativo de asistencia en el lugar

El vehículo involucrado fue un Peugeot 2008 de color blanco que terminó con las ruedas hacia arriba. Como consecuencia del impacto, el conductor debió ser trasladado de urgencia por una dotación de Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial Arce, hacia un centro de salud de la zona.

Labores de prevención y ordenamiento

Ante la conmoción que generó el hecho entre los vecinos, distintas áreas desplegaron tareas de prevención. Las actuaciones se desarrollaron con la participación conjunta de los rescatistas, personal de Guardia Urbana y efectivos policiales.

Durante el procedimiento, los equipos de emergencia se encargaron de: