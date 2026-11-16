Martín Pérez Bianchi firmó su continuidad en Luján

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El Club Luján informa que Martín “El Colo” Pérez Bianchi firmó la renovación de su vínculo con la institución por un año más y continuará al frente del plantel profesional durante la temporada 2027. El acuerdo se firmó en la tarde del domingo en la sede del Lujanero, junto al presidente Federico Vanin y acompañados por el dirigente Fernando Marcigliano.

El entrenador seguirá encabezando el proyecto deportivo acompañado por su cuerpo técnico integrado por Mauro Rubira como ayudante de campo, Augusto Yovino como entrenador de arqueros y Leandro Maiza como preparador físico.

Luego de conducir al equipo hacia la consagración en el campeonato de Primera C y el tan ansiado ascenso, Pérez Bianchi renueva su compromiso con el club para afrontar una nueva etapa, que tendrá como grandes desafíos el campeonato de la Primera B Metropolitana y la participación en la Copa Argentina 2027.

La continuidad del cuerpo técnico representa la apuesta por darle seguimiento a un proceso deportivo que permitió alcanzar un logro histórico y que ahora renueva sus ilusiones con nuevos objetivos por delante.

“Con trabajo, compromiso y sentido de pertenencia, seguimos construyendo el Luján que queremos”, expresaron desde el club en un comunicado.