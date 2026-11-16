Continúan los logros para el Ajedrez de Flandria

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Cuando todavía sigue fresco el recuerdo de la medalla de bronce obtenida por Francesca Silvetti en los juegos bonaerenses, y el reconocimiento realizado en el Carlos V en oportunidad del partido

ante Deportivo Armenio, la escuelita de ajedrez sorprendió con otro importante logro al conseguir el triunfo en el torneo por equipos que organizó la Liga del Norte, el pasado sábado en General Rodríguez.

La escuela participó en la categoría sub 10, con el equipo integrado por Tiziano Silvetti, Olivia Gallego y Valentino Areitio, obteniendolo luego de las seis rondas previstas el primer puesto.

Los jugadores disputaron en total 18 partidas, consiguiendo 15 victorias, 2 derrotas y una partida que terminó en tablas. Asimismo, Olivia Gallego se quedó con el primer puesto femenino en la

Categoría sub 10 de la Liga del Norte de la Provincia, luego de disputar las siete etapas que se llevaron a cabo durante el transcurso del año.