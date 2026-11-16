Luján disfrutó de una nueva peatonal gastronómica

Cultura y sabores

Este domingo por la noche se llevó adelante una nueva edición de la tradicional peatonal gastronómica en Luján, una propuesta que reunió a distintos comercios, artesanos y artistas en una jornada pensada para disfrutar al aire libre.

Con una noche que acompañó desde lo climático, el público pudo recorrer los distintos puestos, saborear la oferta culinaria local, conocer el trabajo de los artesanos y compartir buena música en vivo. Las calles se llenaron de vida gracias a esta convocatoria que ya es un clásico.

Paseos y propuestas para todos los gustos

La iniciativa volvió a generar un espacio de encuentro y recreación en la ciudad, con un movimiento bárbaro y un clima ideal para cortar la rutina. Vecinos disfrutaron una noche diferente en pleno centro.

Lo que dejó la jornada

Durante el evento, pudimos ver cómo la gente se apropió de los espacios públicos. El arte callejero sumó color a una velada inolvidable para grandes y chicos.