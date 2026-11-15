Abrieron las preinscripciones 2027 para el ingreso a la FOBA
Si tenés ganas de arrancar en el mundo de la música o querés perfeccionar lo que ya sabés, prestá atención. La Escuela de Arte Pipo Ferrari abrió las preinscripciones para el ingreso a la Formación Básica en Instrumento-Música Popular, correspondiente al ciclo lectivo 2027. Anotate del 9 al 28 de noviembre para asegurar tu lugar.
Especialidades y requisitos para arrancar
La propuesta académica está pensada para que le des rienda suelta a tu vocación. Podés elegir entre las siguientes especialidades:
- Piano
- Guitarra
- Bandoneón
- Saxo
- Batería
- Bajo
- Violín
La FOBA se puede cursar desde los 14 años y lo mejor de todo es que no necesitás tener conocimientos previos. La propuesta está organizada en tres niveles bien claros para que vayas avanzando paso a paso:
Cómo se divide el plan de estudios
FOBA I
- Instrumento
- Lenguaje musical
FOBA II
- Instrumento
- Lenguaje musical
- Apreciación musical
- Práctica de conjunto I
- Práctica coral
FOBA III
- Lenguaje musical
- Instrumento
- Práctica de conjunto
- Instrumento armónico (piano o guitarra)
- Apreciaciones del tango, folklore y jazz
Tené en cuenta que la FOBA también admite exámenes niveladores y libres. Además, te otorga los saberes técnicos necesarios para seguir después con el Profesorado en Música con orientación en instrumento dentro de la misma institución.
Paso a paso para la inscripción
¿Cómo tenés que hacer? El trámite arranca de manera digital completando el formulario que vas a encontrar en el sitio web oficial de la institución dentro de las fechas estipuladas.
Una vez hecha la preinscripción online, durante diciembre vas a tener que presentar la documentación de manera presencial para armar el legajo:
- Carpeta legajo color verde
- 2 fotos carnet
- Formulario de inscripción impreso y completo
- Declaración jurada de salud (psicofísico)
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia de título secundario, certificado de título en trámite o de alumno regular
- Certificado de nacimiento
- Certificado de vacuna antitetánica
Para sacarte cualquier duda o consultar sobre los requisitos, mandá un correo electrónico a pipoferrari.musica@gmail.com y consultá todo lo que necesites.