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Domingo 15 de noviembre de 2026

CULTURA Y EDUCACIÓN EN LUJÁN

Abrieron las preinscripciones 2027 para el ingreso a la FOBA

Publicado: 15 de noviembre de 2026

Si tenés ganas de arrancar en el mundo de la música o querés perfeccionar lo que ya sabés, prestá atención. La Escuela de Arte Pipo Ferrari abrió las preinscripciones para el ingreso a la Formación Básica en Instrumento-Música Popular, correspondiente al ciclo lectivo 2027. Anotate del 9 al 28 de noviembre para asegurar tu lugar.

Especialidades y requisitos para arrancar

La propuesta académica está pensada para que le des rienda suelta a tu vocación. Podés elegir entre las siguientes especialidades:

  • Piano
  • Guitarra
  • Bandoneón
  • Saxo
  • Batería
  • Bajo
  • Violín

La FOBA se puede cursar desde los 14 años y lo mejor de todo es que no necesitás tener conocimientos previos. La propuesta está organizada en tres niveles bien claros para que vayas avanzando paso a paso:

Cómo se divide el plan de estudios

FOBA I

  • Instrumento
  • Lenguaje musical

FOBA II

  • Instrumento
  • Lenguaje musical
  • Apreciación musical
  • Práctica de conjunto I
  • Práctica coral

FOBA III

  • Lenguaje musical
  • Instrumento
  • Práctica de conjunto
  • Instrumento armónico (piano o guitarra)
  • Apreciaciones del tango, folklore y jazz

Tené en cuenta que la FOBA también admite exámenes niveladores y libres. Además, te otorga los saberes técnicos necesarios para seguir después con el Profesorado en Música con orientación en instrumento dentro de la misma institución.

Paso a paso para la inscripción

¿Cómo tenés que hacer? El trámite arranca de manera digital completando el formulario que vas a encontrar en el sitio web oficial de la institución dentro de las fechas estipuladas.

Una vez hecha la preinscripción online, durante diciembre vas a tener que presentar la documentación de manera presencial para armar el legajo:

  • Carpeta legajo color verde
  • 2 fotos carnet
  • Formulario de inscripción impreso y completo
  • Declaración jurada de salud (psicofísico)
  • Fotocopia de DNI
  • Fotocopia de título secundario, certificado de título en trámite o de alumno regular
  • Certificado de nacimiento
  • Certificado de vacuna antitetánica

Para sacarte cualquier duda o consultar sobre los requisitos, mandá un correo electrónico a pipoferrari.musica@gmail.com y consultá todo lo que necesites.

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