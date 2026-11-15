Abrieron las preinscripciones 2027 para el ingreso a la FOBA

CULTURA Y EDUCACIÓN EN LUJÁN

Si tenés ganas de arrancar en el mundo de la música o querés perfeccionar lo que ya sabés, prestá atención. La Escuela de Arte Pipo Ferrari abrió las preinscripciones para el ingreso a la Formación Básica en Instrumento-Música Popular, correspondiente al ciclo lectivo 2027. Anotate del 9 al 28 de noviembre para asegurar tu lugar.

Especialidades y requisitos para arrancar

La propuesta académica está pensada para que le des rienda suelta a tu vocación. Podés elegir entre las siguientes especialidades:

Piano

Guitarra

Bandoneón

Saxo

Batería

Bajo

Violín

La FOBA se puede cursar desde los 14 años y lo mejor de todo es que no necesitás tener conocimientos previos. La propuesta está organizada en tres niveles bien claros para que vayas avanzando paso a paso:

Cómo se divide el plan de estudios

FOBA I

Instrumento

Lenguaje musical

FOBA II

Instrumento

Lenguaje musical

Apreciación musical

Práctica de conjunto I

Práctica coral

FOBA III

Lenguaje musical

Instrumento

Práctica de conjunto

Instrumento armónico (piano o guitarra)

Apreciaciones del tango, folklore y jazz

Tené en cuenta que la FOBA también admite exámenes niveladores y libres. Además, te otorga los saberes técnicos necesarios para seguir después con el Profesorado en Música con orientación en instrumento dentro de la misma institución.

Paso a paso para la inscripción

¿Cómo tenés que hacer? El trámite arranca de manera digital completando el formulario que vas a encontrar en el sitio web oficial de la institución dentro de las fechas estipuladas.

Una vez hecha la preinscripción online, durante diciembre vas a tener que presentar la documentación de manera presencial para armar el legajo:

Carpeta legajo color verde

2 fotos carnet

Formulario de inscripción impreso y completo

Declaración jurada de salud (psicofísico)

Fotocopia de DNI

Fotocopia de título secundario, certificado de título en trámite o de alumno regular

Certificado de nacimiento

Certificado de vacuna antitetánica

Para sacarte cualquier duda o consultar sobre los requisitos, mandá un correo electrónico a pipoferrari.musica@gmail.com y consultá todo lo que necesites.