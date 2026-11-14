Un incendio destruyó una vivienda en Parque Lasa y una familia necesita de nuestra ayuda

SOLIDARIDAD EN LUJÁN

Una familia del barrio Parque Lasa atraviesa un momento desesperante luego de que un feroz incendio arrasara por completo con su vivienda durante la jornada de ayer. La vecina vivía junto a sus dos hijos pequeños y, en cuestión de minutos, se quedó sin absolutamente nada.

¿Cómo pasó y qué es lo que más urge ahora?

El dramático episodio sucedió en las inmediaciones de la cancha Rey de Reyes. A raíz de este golpe durísimo, los familiares y allegados se pusieron al hombro una movida solidaria para juntar indumentaria y todo lo necesario para que puedan salir adelante.

Detalle de lo que se necesita con urgencia

Si querés dar una mano, fijate bien en el listado de los talles que precisan para poder colaborar de forma directa:

Nena de dos años: ropa talle 6 y calzado número 25.

ropa talle 6 y calzado número 25. Varón: ropa talle 16 y calzado número 37/38.

ropa talle 16 y calzado número 37/38. Mamá: ropa talle 36 y calzado número 39.

Cualquier aporte que podás hacer, por más mínimo que te parezca, representa una ayuda enorme para arrancar de nuevo. Acercate o ponete en contacto para dar una mano en este momento tan difícil.