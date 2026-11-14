Refuerzan las tareas de limpieza durante la visita papal

Actualidad local

En el marco de la visita apostólica del Papa León XIV, se llevó adelante un operativo especial de limpieza y mantenimiento urbano en Luján, con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene en la vía pública y en los espacios de mayor concentración de personas.

El dispositivo contó con 320 trabajadores y trabajadoras en total afectados a las distintas tareas, organizados en turnos y distribuidos estratégicamente. El operativo funcionó sin pausa para atender la demanda de cada zona.

Despliegue territorial y corredores principales

Las tareas abarcaron toda la ciudad, con especial atención en los accesos más transitados:

Avenida Nuestra Señora de Luján

Ruta 192 y rotonda de los Trabajadores

Avenida Constitución, desde Ana de Matos hasta la Universidad

El tramo entre la rotonda de Los Paraísos y el puente Papa Francisco

Avenida Beschtedt, Centro 1 y Parque San Martín

Equipamiento y zonas de servicios

Además, mediante el uso de maquinaria específica se realizaron tareas de saneamiento en los sectores clave. Las postas sumaron recursos extra para mantener la higiene urbana.

De esta manera, se sostuvieron los servicios durante una jornada de enorme concurrencia. El despliegue resultó muy necesario para preservar los espacios públicos de nuestra ciudad.