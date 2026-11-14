Refuerzan las tareas de limpieza durante la visita papal
En el marco de la visita apostólica del Papa León XIV, se llevó adelante un operativo especial de limpieza y mantenimiento urbano en Luján, con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene en la vía pública y en los espacios de mayor concentración de personas.
El dispositivo contó con 320 trabajadores y trabajadoras en total afectados a las distintas tareas, organizados en turnos y distribuidos estratégicamente. El operativo funcionó sin pausa para atender la demanda de cada zona.
Despliegue territorial y corredores principales
Las tareas abarcaron toda la ciudad, con especial atención en los accesos más transitados:
- Avenida Nuestra Señora de Luján
- Ruta 192 y rotonda de los Trabajadores
- Avenida Constitución, desde Ana de Matos hasta la Universidad
- El tramo entre la rotonda de Los Paraísos y el puente Papa Francisco
- Avenida Beschtedt, Centro 1 y Parque San Martín
Equipamiento y zonas de servicios
Además, mediante el uso de maquinaria específica se realizaron tareas de saneamiento en los sectores clave. Las postas sumaron recursos extra para mantener la higiene urbana.
De esta manera, se sostuvieron los servicios durante una jornada de enorme concurrencia. El despliegue resultó muy necesario para preservar los espacios públicos de nuestra ciudad.