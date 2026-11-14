Agenda deportiva para el fin de semana
Se viene un fin de semana a pleno movimiento en los distintos puntos del distrito, con una agenda repleta de propuestas para que no te perdás nada.
Sábado 14 de noviembre
El primer día del fin de semana arranca bien temprano con varias disciplinas en juego. Fijate el cronograma para organizar tus salidas y bancar a los equipos locales en cada uno de los cruces.
Vóley, fútbol y balonmano
Desde las 10 horas, en el predio municipal, se disputarán los Playoffs de la Liga Lujanense de vóley para los combinados masculinos y femeninos de mayores. A su vez, las categorías juveniles del Club Luján se enfrentarán a Berazategui en el barrio San Emilio a partir de las 9 horas.
Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Jorge Newbery se medirá ante Villa Manchi de San Andrés de Giles en el predio César Luis Menotti:
- 11 horas: Categoría 2013
- 12.15 horas: Categoría Quinta
- 13.45 horas: Categoría 2012
- 15 horas: Categoría 2011
En tanto, por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, las inferiores de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) tendrán acción en el gimnasio cubierto:
- 10.30 horas: Infantiles Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield
- 11.30 horas: Menores Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield
- 13 horas: Cadetes Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield
- 14.30 horas: Juveniles Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield
- 16 horas: Junior Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield
Hockey y ACIFO
Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, Parque Esperanza recibirá a Suipacha Rugby & Hockey en su predio ubicado en Belgrano y Doctor Muñiz:
- 10 horas: Categoría Sexta
- 11 horas: Categoría Quinta
- 12 horas: Categoría Primera
- 13 horas: Categoría Séptima
Por otra parte, se jugará una nueva fecha del torneo de juveniles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Desde las 11 horas, la cancha del Club Santa Elena será sede de los siguientes encuentros en Sub 17:
- Rey de Reyes Vs. El Lucero
- Cortínez Vs. El Mirador
- José Ingenieros Vs. Alumni
- Ingeniero Raver Vs. San Pedro
Domingo 15 de noviembre
La actividad dominical no afloja y trae definiciones clave en varios campeonatos de la zona. Viví la pasión del deporte siguiendo de cerca cada uno de los partidos.
Más acción en vóley, fútbol y básquet
Desde las 10 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se jugarán los Playoffs de la Liga Lujanense de Vóley para las categorías de inferiores.
En el predio Carlos V, las inferiores del Club Flandria recibirán a sus pares de Colegiales:
- 9 horas: Categoría Cuarta
- 11 horas: Categoría Quinta
- 13 horas: Categoría Sexta
Y las infantiles del mismo club se cruzarán con All Boys:
- 9 horas: Categoría 2016
- 10.15 horas: Categoría 2015
- 11.30 horas: Categoría 2014
- 13 horas: Categoría 2013
Por su parte, la categoría U13 de Ateneo Luján disputará el Final Four de la Liga Mercedina de Básquet en su gimnasio cubierto:
- 10 horas: Ateneo Luján Vs. Estudiantes de Mercedes
- 11.30 horas: Suipacha Vs. Unión Carmeña
Cierre con ACIFO
El domingo también se disputa una nueva fecha del Torneo de Copas de ACIFO y del Torneo de Primera, largando a las 10 horas con la siguiente programación:
Copa de Oro:
- Alumni Vs. Steverlynck
- San Bernardo Vs. San Luis Gonzaga
- Martín Rodríguez Vs. Platense
- Porteño Vs. Cortínez
- Ingeniero Raver Vs. Santa Elena
Copa de Plata:
- Parque Real Vs. El Mirador
- El Trébol Vs. Italianos Unidos
- Juvenal Gallardo Vs. Robles
- Parque Irigoyen Vs. Sportivo Victoria
- José Ingenieros Vs. La Pepa
Copa de Bronce:
- Defensores de Pueblo Nuevo Vs. Luchetti Fútbol Club
- Juan XXIII Vs. Jorge Newbery
- Rey de Reyes Vs. Los Pumas
- Juventud Unida de Olivera Vs. Juventud Unida de Villa del Parque
- San Lorenzo Vs. San Pedro
- El Lucero Vs. 25 de Mayo
Para cerrar, desde las 11 horas en la cancha de Santa Elena se jugará una nueva fecha del Torneo de Primera:
- Rey de Reyes Vs. El Lucero
- San Lorenzo Vs. San Pedro
- Santa Elena Vs. Juventud Unida de Olivera
- Equipo en competencia Vs. Juventud Unida de Olivera
- Cabred Vs. Cortínez