Agenda deportiva para el fin de semana

POLIDEPORTIVO Y CLUBES

Se viene un fin de semana a pleno movimiento en los distintos puntos del distrito, con una agenda repleta de propuestas para que no te perdás nada.

Sábado 14 de noviembre

El primer día del fin de semana arranca bien temprano con varias disciplinas en juego. Fijate el cronograma para organizar tus salidas y bancar a los equipos locales en cada uno de los cruces.

Vóley, fútbol y balonmano

Desde las 10 horas, en el predio municipal, se disputarán los Playoffs de la Liga Lujanense de vóley para los combinados masculinos y femeninos de mayores. A su vez, las categorías juveniles del Club Luján se enfrentarán a Berazategui en el barrio San Emilio a partir de las 9 horas.

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Jorge Newbery se medirá ante Villa Manchi de San Andrés de Giles en el predio César Luis Menotti:

11 horas: Categoría 2013

12.15 horas: Categoría Quinta

13.45 horas: Categoría 2012

15 horas: Categoría 2011

En tanto, por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, las inferiores de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) tendrán acción en el gimnasio cubierto:

10.30 horas: Infantiles Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield

11.30 horas: Menores Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield

13 horas: Cadetes Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield

14.30 horas: Juveniles Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield

16 horas: Junior Masc. UNLu Vs. Defensores de Banfield

Hockey y ACIFO

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, Parque Esperanza recibirá a Suipacha Rugby & Hockey en su predio ubicado en Belgrano y Doctor Muñiz:

10 horas: Categoría Sexta

11 horas: Categoría Quinta

12 horas: Categoría Primera

13 horas: Categoría Séptima

Por otra parte, se jugará una nueva fecha del torneo de juveniles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Desde las 11 horas, la cancha del Club Santa Elena será sede de los siguientes encuentros en Sub 17:

Rey de Reyes Vs. El Lucero

Cortínez Vs. El Mirador

José Ingenieros Vs. Alumni

Ingeniero Raver Vs. San Pedro

Domingo 15 de noviembre

La actividad dominical no afloja y trae definiciones clave en varios campeonatos de la zona. Viví la pasión del deporte siguiendo de cerca cada uno de los partidos.

Más acción en vóley, fútbol y básquet

Desde las 10 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se jugarán los Playoffs de la Liga Lujanense de Vóley para las categorías de inferiores.

En el predio Carlos V, las inferiores del Club Flandria recibirán a sus pares de Colegiales:

9 horas: Categoría Cuarta

11 horas: Categoría Quinta

13 horas: Categoría Sexta

Y las infantiles del mismo club se cruzarán con All Boys:

9 horas: Categoría 2016

10.15 horas: Categoría 2015

11.30 horas: Categoría 2014

13 horas: Categoría 2013

Por su parte, la categoría U13 de Ateneo Luján disputará el Final Four de la Liga Mercedina de Básquet en su gimnasio cubierto:

10 horas: Ateneo Luján Vs. Estudiantes de Mercedes

11.30 horas: Suipacha Vs. Unión Carmeña

Cierre con ACIFO

El domingo también se disputa una nueva fecha del Torneo de Copas de ACIFO y del Torneo de Primera, largando a las 10 horas con la siguiente programación:

Copa de Oro:

Alumni Vs. Steverlynck

San Bernardo Vs. San Luis Gonzaga

Martín Rodríguez Vs. Platense

Porteño Vs. Cortínez

Ingeniero Raver Vs. Santa Elena

Copa de Plata:

Parque Real Vs. El Mirador

El Trébol Vs. Italianos Unidos

Juvenal Gallardo Vs. Robles

Parque Irigoyen Vs. Sportivo Victoria

José Ingenieros Vs. La Pepa

Copa de Bronce:

Defensores de Pueblo Nuevo Vs. Luchetti Fútbol Club

Juan XXIII Vs. Jorge Newbery

Rey de Reyes Vs. Los Pumas

Juventud Unida de Olivera Vs. Juventud Unida de Villa del Parque

San Lorenzo Vs. San Pedro

El Lucero Vs. 25 de Mayo

Para cerrar, desde las 11 horas en la cancha de Santa Elena se jugará una nueva fecha del Torneo de Primera: