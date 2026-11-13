Choque entre un colectivo y una moto dejó heridos

POLICIALES Y TRÁNSITO

Un accidente de tránsito entre un colectivo y una motocicleta se registró en las últimas horas en la intersección de las calles Mitre y Belgrano.

El saldo del impacto en la vía pública

En el rodado menor circulaba un hombre junto a su pareja y un menor de edad. Como consecuencia del violento impacto, la mujer debió ser trasladada de urgencia al hospital local por una ambulancia de los Bomberos Voluntarios, mientras que el niño fue llevado por su propio padre al centro de salud para una mejor atención médica.

Operativo de asistencia y peritajes

En el lugar del hecho trabajó el móvil 26 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Gianprieto, en conjunto con el personal policial del móvil 23211, comandado por el sargento Monrroy. Las tareas de prevención y ordenamiento vehicular se extendieron durante varios minutos hasta garantizar la seguridad vial en toda la zona.

Por su parte, fuentes oficiales indicaron que el colectivo implicado en el siniestro era conducido por un chofer que tenía los papeles al día para circular sin inconvenientes.