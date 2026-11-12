La Reserva de Luján dio vuelta el partido y se metió en la final

FÚTBOL DE RESERVA

La reserva del Lujanero consiguió una gran victoria por 2 a 1 frente a Claypole en el Estadio 1° de Abril y se metió en la final del campeonato, donde tendrá la oportunidad de definir el título ante su gente.

Un triunfo basado en el carácter

El conjunto dirigido por la dupla Adrián Brito y Alberto Notta tuvo que remarla desde atrás cuando caía por un tanto, pero mostró carácter y personalidad para dar vuelta el encuentro y quedarse con el partido.

Las claves de la remontada

Gerónimo Bramajo, de penal, fue el encargado de marcar el empate para Luján, mientras que Aarón Villecco convirtió el tanto definitivo luego de una gran jugada por la banda, que tuvo como protagonista a Toto Ferrari con un desborde clave.

Con este triunfo, los pibes sellaron su clasificación y ahora irán por el título frente a Leones FC de Rosario, en una final que se disputará a partido único en el Estadio 1° de Abril, con fecha a confirmar.

De esta manera, el equipo tendrá la posibilidad de coronar una campaña inolvidable ante su gente, con el acompañamiento de todo el público lujanense.