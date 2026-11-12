Agenda de actividades para el fin de semana

Eventos

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo en diferentes espacios del partido durante el fin de semana.

-ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS-

PEÑA DE TANGO Y RECALADA

El viernes 13, a las 21 horas, en el Club Argentino (Colón 1075), se realizará una nueva Peña de Tango y Recalada. A las 20.30 habrá una clase de baile a cargo del taller de tangos “Entre Todes”, y a las 21 comenzará la Peña, con “El jilguero Gutiérrez y la línea de tres” (Fonseca – Colacilli – López). Además habrá una ronda de cantores y el ballet folclórico “El Entrevero”. Durante la noche habrá micrófono abierto, pista de baile y cantina popular. Reservas al 11 – 59327682.

ALEJANDRO O’KIF EN MIGLIORANZA

El sábado 14, de 20 a 24, en Miglioranza Casa de Arte, se realizará la muestra pictórica del ilustrador Alejandro O’Kif, en un evento que combinará su obra con música en vivo a cargo del Coro Nosotras Cantamos (Directora: Paula Artigas). Para asistir, es necesario inscribirse de forma previa a través del siguiente link: https://miglioranzacasadea.wixstudio.com/miglioranza/event-details/o-kif-en-miglioranza-casa-de-arte

-ACTIVIDADES ARANCELADAS-

VARIETÉ EN EL TEATRO FLANDRIA

El sábado 14, a las 20.30, en el Teatro Flandria (España 271, Jáuregui), se realizará una varieté con teatro, música, cantina y exposición. Entrada general: $10.000.

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 12, a las 20.30 horas, la Escuela de Danzas Árabes de Cristina Farah y su Ballet Sultanas presenta “Luces de Arabia”, una muestra que celebra la danza, la música y la diversidad de estilos. Las danzas árabes serán protagonistas, acompañadas por propuestas de hip hop, reggaetón y reggaetón femme.

Entradas desde $20.000 (boletería presencial y digital).

El viernes 13, a las 21, llega “Mina bien en un cumple” de Hermana Beba, el espectáculo de stand up con el que se despide de los escenarios después de más de tres años de gira. En el marco de su cumpleaños, el personaje Mina Bien invita al público a recorrer con humor su infancia, su familia, sus inseguridades y la actualidad.

Entradas desde $38.000 (boletería presencial y digital).

El sábado 14, a las 21, llega “Haciendo historia”, una propuesta musical de Gerardo Viola para disfrutar en vivo.

Entradas: $10.000 (boletería presencial).

El domingo 15, a las 20.30 horas, el Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján y el Elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani presentan su muestra anual “Vientos de danza”. La propuesta contará con artistas invitados, entre ellos la pareja de baile Alma Quintana y Cristian Ponce, el bailarín Sebastián Cordone, el Estudio de Danza Abigail Mercado y el cantante Claudio Álvarez. También se realizará un homenaje a Guillermo Pagani.

Entradas desde $12.000 (boletería presencial y digital).

Horarios de boletería presencial

En Rivadavia 1096 de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Domingos y feriados: abierta dos horas antes de cada función.

Virtual: las entradas pueden adquirirse en https://teatrotrinidadguevara.com.ar

TEATRO WALGON

Este fin de semana, en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954), se presentarán diversos espectáculos:

El jueves 12, a las 21, llega “Opuestos Complementarios”, humor en pareja. Se trata de un show con cena. Entradas solo anticipadas a $30.000 (cena + bebida).

Horacio «Chino» Decastelli y Alfredo Bogarin y artistas invitados, presentarán “Un viaje musical”, en formato acústico. Entradas anticipadas: $15.000. Reservas al 2323-678722.

El sábado 14, de 10 a 14, se realizará el Seminario Intensivo de Juegos Teatrales 2026, con un breve curso de maquillaje artístico incluido y varias sorpresas. Coordina: Luis Vallejo. Inscripciones a través del 2323-678722.

El domingo 15 se presentará “La fusa en concierto”,el ensamble coral dirigido por la prestigiosa Nancy Schettino.

BULZACK JAZZ CAFÉ

Este fin de semana, en Bulzack Jazz Café (Rivadavia 704), se brindarán los siguiente shows:

El jueves 12, a las 21, llega la Noche de Solistas, con Sebastián Suppa y Laura Fernández Aranda.

El viernes 13, a las 21, llega Calamita Trío con Seis voces femeninas: Agus Abud, Celi Morosi, Luz Villegas, Nani Pardo, Euge Lopez y Roby Costa. La reserva de asientos es de $10.000, que se descontarán de cualquier consumición.

El viernes 13, a las 23, se presentará la banda local Reype. Entradas: $10.000.

El sábado 14 a las 21, llega “Prayer”, de The Bon Jovi Experience unplugged. Entradas $20.000.

DAN TUMBURÚS EN EL PATIO

El sábado 14, a las 20.30 horas, en el Teatro El Patio (Lavalle 594), Dan Tamburús se presentará por primera vez en Luján con su show “Estoy bien, gracias”, para compartir una noche a pura risa. El valor de las entradas es de $25.000 y se consiguen a través de la web, www.teatroelpatiolujan.com.ar, o en los puntos de venta en efectivo que son Tor Computación (Lavalle 594 en horario comercial), y Mercería Central Costura (Rivadavia 1031, lunes a sábados por la mañana).