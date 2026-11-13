8° Encuentro de Coros de voces iguales en el Museo Udaondo

Cultura

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita el domingo 15 de noviembre, a las 16:30, al 8° Encuentro de Coros de voces iguales. El mismo estará organizado por el Coro Amuyén, bajo la dirección de Paula Artigas, y contará con la participación del coro Vox Populis Verus de Uruguay, bajo la dirección de Rossana Svara Larrosa. La propuesta, de entrada libre y gratuita, forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La agrupación coral Amuyén comenzó a funcionar en Luján en abril del año 2012. Su repertorio consta de canciones corales que pertenecen al folclore argentino y latinoamericano. El coro ha realizado conciertos en distintas ciudades del país. En el año 2018 participó del encuentro coral realizado en la ciudad de Las Flores, asistiendo a los talleres dictados por los maestros Eduardo Ferraudi y Bernardo Latini, y en noviembre de 2019 participó del FICFE (Primer Encuentro de Coros Femeninos de Latinoamérica) en la ciudad de Puerto Madryn, donde realizó varios conciertos y participó de talleres dictados por maestras de Argentina y el exterior (Cuba y Venezuela).

La directora Paula Artigas comenzó su actividad coral en el año 1983 como integrante del Coro Municipal de General Rodríguez, y a partir de ahí formó parte de varias agrupaciones corales. Cursó estudios musicales en el Conservatorio Provincial Alberto Ginastera de Morón, y realizó varios cursos de dirección coral y música coral en Argentina y en el exterior, a cargo de reconocidos maestros. En el año 2015 dictó un taller de interpretación de música folclórica latinoamericana para coros mixtos y femeninos en Puerto Madryn, y en el año 2017 dictó un taller de interpretación de música folclórica argentina en el 32° Festival Internacional de Coros “Electo Silva” en Santiago de Cuba.

El coro Vox Populis Verus surge en el año 2013, como grupo de padres de ex alumnos del Liceo Fabini, bajo la dirección del profesor Tabare Telechea. Al año siguiente pasaría a ser un coro independiente, dando ingreso a quienes no tenían vínculo con el Liceo. Su actual directora, Rossana Svara Larrosa, lo es desde mediados del año 2016.

Vox Populis Verus ha tenido diversas actuaciones en Montevideo, en el interior del país y en el exterior. El mismo cuenta con un repertorio amplio, en el que incluye diversos géneros.