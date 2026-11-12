Estudiantes secundarios representaron a Luján en la instancia final de Parlamento Juvenil Bonaerense

Juventud y participación

Un grupo de pibes que cursa la secundaria en Luján viajó hasta la ciudad de La Plata para participar en la instancia final del Programa Parlamento Bonaerense, una iniciativa pensada para fortalecer el protagonismo democrático y fomentar la participación ciudadana.

El trabajo institucional detrás del viaje

Desde la Dirección de Políticas Socioeducativas, a cargo de Juan Franco Ingiullo, destacaron la importancia de acompañar a los chicos en este proceso. Según señalaron, esto forma parte de un laburo sostenido durante todo el año junto a diversos actores institucionales, con la meta clara de promover la participación popular y el compromiso con los problemas que afectan a la comunidad escolar.

Las actividades se llevaron a cabo a lo largo de dos semanas consecutivas. Durante la primera etapa, la delegación local estuvo conformada por los estudiantes Anabella Montero (del CENS N° 452) y Claudio Mercado (del CENS N° 451), quienes viajaron junto a las profesoras Candela Ingiullo y Mariana Sierra.

Debates en la Legislatura

Ya en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, los jóvenes presentaron sus proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente y el acceso al agua potable. Para armar sus propuestas, tomaron como eje central las obras de saneamiento del río Luján y el cierre definitivo del basural a cielo abierto, demostrando un fuerte interés por la realidad de su distrito.

En tanto, la segunda semana tuvo como representante local a la alumna Delfina Basma, de la Escuela Secundaria N° 19. A ella la acompañaron las profesoras Milagros Camarano y Carolina Melillo, además del propio Juan Franco Ingiullo, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, y el consejero escolar Marcos Andrada.

La voz de los jóvenes en la Provincia

Cabe destacar que Delfina fue elegida como una de las 16 oradoras que hicieron uso de la palabra entre los representantes de los 135 distritos bonaerenses. En su exposición, la joven hizo hincapié en la participación ciudadana y remarcó la necesidad imperiosa de que las opiniones sean escuchadas al momento de resolver las problemáticas cotidianas.

De las jornadas también participaron importantes referentes provinciales, tales como la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Mayra Mendoza; la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la Subsecretaria de Educación, Claudia Brachi, y la Directora de Políticas Socioeducativas, Natalia Bragagnolo.

Estas experiencias demuestran que, cuando se les abre la cancha, los estudiantes demuestran gran compromiso con las problemáticas sociales y ambientales de su entorno.