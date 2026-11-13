Choque en cadena dejó dos personas trasladadas al hospital

Tránsito y seguridad

Un accidente de tránsito en cadena se registró este viernes, alrededor de las 13:25, en la intersección de Alem y Avenida España, una esquina donde la circulación suele volverse densa. En el hecho se vieron involucrados cuatro vehículos que terminaron colisionando de manera consecutiva.

Por causas que todavía se traten de establecer, chocaron un Toyota Yaris, una Chevrolet Tracker, una Haval H6 y un Peugeot 208. El choque múltiple sorprendió a los transeúntes y complicó la circulación en plena siesta.

El operativo de emergencia y la asistencia médica

Como consecuencia directa del fuerte impacto, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser asistidas de urgencia en el lugar. Ambas fueron trasladadas al Hospital Zonal por una dotación de Bomberos Voluntarios, a cargo de Tobar, que intervino con el móvil 26 para coordinar las primeras atenciones.

Trabajo en conjunto y desvíos

En el lugar también trabajó el personal policial, con un móvil a cargo del sargento Caminos, y los agentes de la Guardia Urbana, que colaboraron codo a codo con el ordenamiento del tránsito. El tránsito quedó interrumpido en las inmediaciones para facilitar las tareas de los peritos y los rescatistas.

Debido a que los vehículos quedaron obstaculizando gran parte de la calzada, las autoridades dispusieron un corte preventivo de circulación en las calles Alsina y 25 de Mayo. De esta forma, buscaron agilizar las labores de asistencia y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona afectada.