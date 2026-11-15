Flandria eliminó a Tigre y avanzó a cuartos

Fútbol femenino de ascenso

El equipo femenino de Flandria consiguió una victoria histórica en condición de visitante, donde eliminó a Tigre por penales y se clasificó a los cuartos de final del torneo, manteniendo bien vivo el sueño de subir a la Primera B.

Las Canarias arrancaron abajo en el marcador, pero laburaron el partido y lograron dar vuelta la historia con un tremendo golazo de tiro libre de Isolina Barrios, que la mandó a guardar a pocos minutos de que termine el tiempo reglamentario.

Cómo se definió la clasificación

La serie se definió desde los doce pasos, instancia en la que Flandria estuvo más firme y se impuso por 5-4, desatando la locura y el festejo de todo el plantel en la cancha.

Lo que viene para las Canarias

Ya con la cabeza puesta en lo que viene, las jugadoras conducidas por Manuel Laborda visitarán a Almagro en la próxima fase, con el claro objetivo de seguir firmes en su lucha por el ascenso.