IMPULSA 2026: el Instituto Mignone celebra el cierre del ciclo lectivo

Educacion

La Municipalidad informó que este jueves 19 de noviembre, a partir de las 19 horas, el Instituto Municipal de Educación Superior de Educación y Tecnología Emilio F. Mignone realizará una nueva edición de IMPULSA, el encuentro anual que reúne a la comunidad educativa para celebrar el cierre del ciclo lectivo y compartir las producciones y experiencias de las distintas carreras.

Bajo el lema “Una Noche de Película”, IMPULSA 2026 abrirá las puertas a la comunidad para compartir una jornada de encuentro, celebración y participación. La propuesta tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135) y comenzará con el acto de cierre del Ciclo Lectivo 2026 y la entrega de medallas a los estudiantes que finalizan sus estudios, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a lo largo de su formación.

Luego, se dará apertura a una muestra con propuestas gastronómicas, espectáculos, música y presentaciones de los distintos espacios de participación del Instituto. La jornada permitirá conocer de cerca los proyectos y las experiencias formativas que se desarrollan en sus carreras, en un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.

IMPULSA busca fortalecer el vínculo entre el Instituto Mignone y la comunidad, visibilizar el trabajo de sus estudiantes y docentes, y poner en valor el papel de la educación superior pública municipal como espacio de formación, desarrollo y oportunidades.