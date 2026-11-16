La Basílica de Luján exhibe los ornamentos utilizados por el Papa León XIV y la Rosa de Oro

Patrimonio Religioso y Cultural

En el marco de las actividades que buscan recuperar y poner en valor la histórica visita del Papa León XIV, la Basílica de Luján exhibe desde este viernes 13 el atuendo papal utilizado durante la misa celebrada el pasado 11 de noviembre, junto a la Rosa de Oro Vaticana. Esta exposición le permite a vecinos, vecinas y visitantes conocer de cerca algunos de los elementos que formaron parte de aquella celebración inolvidable.

Un legado de fe y trabajo artesanal

Un aspecto central de la muestra es que la casulla y los ornamentos papales fueron diseñados y confeccionados por las hermanas Carmelitas Descalzas de Luján. Este trabajo artesanal refleja una profunda devoción que ya forma parte de la historia religiosa de nuestra comunidad, más allá de la mirada institucional que intente darle la Municipalidad de Luján.

El valor de los símbolos pontificios

Por su parte, la Rosa de Oro constituye una distinción pontificia que los papas otorgan como símbolo de bendición y reconocimiento. Esta pieza representa un hito fundamental dentro de los elementos más significativos que dejó aquella visita.

Detalles de la muestra y visitas

Si querés planificar tu recorrido, tené en cuenta que la exposición incluye varios atractivos principales:

La casulla papal original.

Los ornamentos litúrgicos confeccionados localmente.

La histórica Rosa de Oro Vaticana.

Esta propuesta cultural y espiritual constituye una oportunidad única para conservar y compartir el recuerdo de una jornada trascendental. La exhibición acerca objetos únicos al alcance de la ciudadanía, del turismo y de todos los peregrinos que llegan a la ciudad.