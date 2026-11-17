POLICIALES

En el marco de las tareas preventivas desplegadas en las calles de la ciudad, personal policial aprehendió este viernes a un hombre de 37 años que contaba con un pedido de captura activo emitido por la Justicia local en una causa por lesiones graves.

El operativo en la vía pública

El procedimiento tuvo lugar durante una recorrida de rutina realizada por efectivos del Comando de Patrullas. En la intersección de la avenida Constitución y la calle Las Heras, los uniformados interceptaron e identificaron al sujeto, que caminaba por la zona como si nada pasara.

La verificación de los datos

Al cursar sus datos filiatorios a través del sistema informático del 911, saltó una orden vigente. Sobre el individuo pesaba un requerimiento desde el 10 de julio de 2024, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de una causa caratulada formalmente como lesiones graves.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su inmediata aprehensión y lo trasladaron a la comisaría local. Allí, el demorado quedó a disposición de la fiscalía interviniente para que la Justicia defina su situación.