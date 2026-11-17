Policiales / Luján

A partir de las tareas llevadas adelante por las fuerzas de seguridad locales, el personal policial logró esclarecer dos hechos de robo agravado, recuperar elementos vinculados a los ilícitos y aprehender a una joven de 23 años acusada de encubrimiento agravado. La investigación permitió identificar al presunto autor de ambos hechos, quien por ahora sigue prófugo de la Justicia.

El origen de la causa y el modus operandi

Todo arrancó a partir de un robo ocurrido durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, cuando un chofer de una aplicación de viajes de 60 años fue abordado por un pasajero cerca de Fray Manuel de Torres y un callejón de tierra, en camino a Luján. Mediante amenazas con un arma de fuego, el delincuente le sacó su Volkswagen Suran y el teléfono celular.

Por suerte, los uniformados lograron recuperar el auto al poco tiempo. A partir de ahí, el Grupo Técnico Operativo profundizó las pesquisas mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado al testimonio de varios vecinos de la zona. Estas diligencias permitieron identificar al sospechoso y establecer dónde se metía a dormir.

Allanamientos y resultados positivos

Con las pruebas ya reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Mercedes dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la calle Jáuregui sin número, en un callejón sin salida situado entre Fray Manuel de Torres y el río Luján.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una campera deportiva negra, una gorra con visera y una mochila que habrían sido usadas en el asalto. Como el tipo no estaba en el lugar, la Justicia sigue tras sus pasos.

Asimismo, el avance de la investigación y el análisis del modus operandi permitieron vincular al mismo sospechoso con otro robo agravado ocurrido el pasado 13 de octubre, donde la víctima fue otro vecino de la zona.

Detención y llamado a la comunidad

En el marco de las actuaciones, los investigadores establecieron además la presunta participación de la pareja del acusado, una joven de 23 años que fue aprehendida e imputada por encubrimiento agravado. La chica quedó a disposición de la Justicia mientras siguen los operativos en la región.

Estos resultados demuestran que es fundamental realizar la denuncia ante cualquier hecho delictivo, ya sea que te toque sufrirlo en carne propia o tengas datos útiles para aportar.