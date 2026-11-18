CULTURA Y ARTE

Desde la Coordinación del Museo Municipal de Bellas Artes anunciaron la apertura oficial del «XLIV Salón Nacional de Pintura» Fernán Félix de Amador, que se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre a las 19 horas en la sede ubicada en 9 de Julio 863.

Desde la organización destacaron la alegría de concretar esta nueva edición del histórico certamen, que año tras año acerca propuestas de creadores de todo el país a la comunidad. Asimismo, valoraron la masiva respuesta de los artistas y el riguroso trabajo del jurado encargado de seleccionar los trabajos que integrarán la exposición colectiva.

Un espacio consolidado para el arte nacional

Con una convocatoria récord, un prestigioso jurado integrado por Gabriel Sainz, Mónica Rojas y Alejandro O´Kif evaluó más de 850 postulaciones llegadas desde diversos puntos del territorio argentino. Tras un largo proceso de selección, se definieron las sesenta obras que formarán parte de esta esperada muestra.

Premios y distinciones

Durante la ceremonia inaugural se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías. Entre los galardones se destacan el Primer Premio Adquisición —otorgado por la Comuna— de $1.500.000, el Premio Adquisición al Artista Local de $700.000 y seis menciones honoríficas. Además, los principales galardonados tendrán su propia muestra individual durante el transcurso de 2027 en el mismo espacio cultural.

Para quienes deseen acercarse a recorrer la exposición, la misma permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre. Recordá que se podrá visitar todos los días en los horarios habituales de la institución.