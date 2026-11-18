DEBATE LEGISLATIVO

Desde el Concejo Deliberante informaron que, en el marco de una reunión ampliada de la Comisión interna de Economía, Presupuesto y Cuentas, el cuerpo legislativo local recibió esta mañana al secretario de Economía y Finanzas del Municipio, Leonardo Santos, y a la subsecretaria del área, María Florencia Arriagada. Los funcionarios expusieron los principales lineamientos y detalles del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2027.

El encuentro contó con la presencia del presidente del HCD, Federico Vanin, además de las y los concejales Alexis Hasen —presidente de la comisión—, Adriana Aranda, Matías Braticevich, Francisco Di Martino, Romina Grossi García, Federico Guibaud, Joaquín Martucci, Sandra Rasentte, Eva Rey y Micaela Varela.

Los números clave del proyecto para el próximo año

Durante la presentación, los funcionarios detallaron que el proyecto contempla un presupuesto total de 128.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 20,2% respecto del ejercicio anterior. Entre los principales aspectos, remarcaron una inversión de capital prevista de $16.044 millones —equivalente al 12,5% del presupuesto— y la asignación del 82% del gasto a ocho áreas de atención directa a los vecinos. Asimismo, la propuesta proyecta un superávit financiero de $6.599 millones y no contempla endeudamiento.

El contexto económico y la gestión de las cuentas

Por otro lado, se refirieron al escenario macroeconómico en el que se elaboró el proyecto, marcado por la desaceleración de la actividad, la caída del consumo y la pérdida real de los recursos de coparticipación, que el año pasado retrocedieron un 3,4% en términos reales. Frente a este panorama, explicaron que las transformaciones impulsadas en la administración local permiten llegar a 2027 en condiciones de afrontar el nuevo ejercicio de la mejor manera. Entre esos avances, mencionaron la modernización de la gestión tributaria, la digitalización de los procesos y una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Dicha gestión hizo posible sostener el equilibrio de las cuentas y, al mismo tiempo, mantener aumentos paritarios orientados a recomponer los sueldos.

En esa línea, señalaron que el proyecto se elaboró con supuestos prudentes y que la prestación de los servicios se sostiene con los recursos que hoy efectivamente se perciben. Además, el presupuesto incorpora nuevos servicios que no estaban contemplados anteriormente, destacándose entre ellos el cierre del basural a cielo abierto, que implica el traslado de la totalidad de los residuos para su disposición final en la CEAMSE y el posterior saneamiento del predio.

El proyecto, que ya ingresó formalmente al cuerpo legislativo, continuará su tratamiento en el ámbito interno del HCD para luego ser debatido en una próxima sesión ordinaria.