La Municipalidad informó que, con la participación activa de adultos y adolescentes, la Comisión Organizadora del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Luján realizó este martes el último plenario del año.

“Cerramos un año de muchísima actividad en el que pudimos concretar ocho encuentros de este espacio participativo e intergeneracional que convoca a los y las adolescentes a expresarse, ser escuchados y construir junto a los adultos un diagnóstico sobre las problemáticas, intereses y preocupaciones que los atraviesan. Estamos muy conformes con el compromiso que mostraron todos los y las participantes y con todo lo que pudimos elaborar en conjunto, que nos deja una base sólida para continuar trabajando el año que viene”, valoró la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

La jornada se desarrolló en el Centro de Promoción de Derechos y contó con la participación de adolescentes pertenecientes a escuelas secundarias públicas y privadas del distrito.

La jornada tuvo una dinámica de cierre y balance. En primer lugar, las y los adolescentes expusieron a través de textos y videos los temas en los que trabajaron durante todo el año. En este sentido, se resolvió armar una plataforma virtual para subir y compartir los contenidos.

Entre los temas trabajados se destacan la importancia de fortalecer la escucha entre adultos y adolescentes, generar conciencia y prevenir las distintas formas de violencia y promover el cuidado de la salud mental, entre otros.

Para finalizar se realizó una puesta en común, con intercambio de preguntas e inquietudes por parte de los adolescentes, y sugerencias para mejorar el funcionamiento de los plenarios el año que viene.