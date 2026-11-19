¿Qué hago? Agenda de actividades para el fin de semana
Se armó una nueva agenda de propuestas artísticas y culturales para que vos puedas aprovechar al máximo y recorrer diferentes espacios del partido durante este fin de semana. Si querés salir a pasear sin gastar un peso, mirá todo lo que hay programado para estos días.
Actividades libres y gratuitas
Desde muestras de arte hasta presentaciones de libros, la oferta gratuita viene cargada de opciones imperdibles:
- Presentación de libro: El jueves 19 a las 18, en el Club Argentino (Colón 1073), Modesto Emilio Guerrero presenta su libro “Colapso y tradición”. Comenta Martín Martinelli.
- Impulsa 2026: El jueves 19 a las 19, en el Centro Cultural Municipal Dr. Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), el Instituto Mignone propone una jornada inspirada en el mundo del cine con espacio gastronómico incluido.
- Lujanarte: El viernes 20 a las 18, en Café Plaza (Mariano Moreno 1070), Marta Navarro y Dora Schiaffino exponen sus obras con piezas a la venta.
- Salón Nacional de Pintura: El viernes 20 a las 19, el Museo Municipal de Bellas Artes “F. F. de Amador” (9 de julio 863) inaugura la muestra con las 60 obras seleccionadas de su tradicional certamen.
- “Seres Imposibles”: El viernes 20 a las 19, el mismo museo inaugura esta muestra de Rodrigo Higuero y Paula Ojos, acompañada por poesía de Alejandra Repetto. Se puede visitar hasta el 13 de diciembre.
Orgullo y festejos locales
La movida comunitaria también dice presente con celebraciones imperdibles en la región. La movida cultural independiente se hace sentir en cada rincón de la ciudad gracias a la autogestión de los vecinos.
- IX Marcha del Orgullo: El sábado 21 arrancamos a las 16 con concentración en la Plaza Colón. A las 17:30 salimos en marcha hacia el centro y, desde las 18, armamos un tremendo festival en el Parque San Martín con Sudor Marika, La Kalo y Sol Ruiz, además de feriantes y DJs.
- Jáuregui festeja: El sábado 21 y domingo 22, la Estación Ferroviaria se viste de fiesta por los 142 años de la localidad. Habrá música en vivo, patio cervecero, foodtrucks y ferias desde temprano.
Actividades aranceladas
Para quienes prefieran apoyar las salas y producciones locales, acá te dejamos las opciones con entrada.
Teatro Trinidad Guevara
Anotá bien la programación de este espacio clásico:
- Viernes 20 (18:30): IX edición del Club de Lectura de escritoras argentinas coordinado por Paula Gutiérrez. Inscripciones al 2323-364463 ($17.000).
- Sábado 21 (20:30): Llega “Dancing Queen”, un show imperdible de ZumbaconSil y Equis Luján. Entradas desde $15.000.
- Domingo 22 (18 y 20:30): Se presenta “Voltaje”, la propuesta de danza de Juliana Heiras ($20.000).
- Martes 24 (20:30): Muestra del taller de radioteatro basada en la obra de Nicolái Gógol ($5.000).
Recordá que podés sacar tus tickets de forma virtual en la web del teatro Trinidad Guevara o en la boletería presencial (Rivadavia 1096).
Más escenarios y propuestas
- Hildafest: El sábado 21 a las 20:30, el Teatro El Patio (Lavalle 594) recibe a Carla Laneri. Entradas a $30.000 en el sitio web de Teatro El Patio o puntos de venta adheridos.
- Teatro Walgon: El sábado 21 a las 20:30 se viene la obra “Ubú Rey”, y el domingo 22 llega la comedia “La novia de Dany”. Reservas al 2323-678722 o vía la web de Teatro Walgon.
- El Baile de la Conservadora: El domingo 22, de 11 a 20 en Lezica y Torrezuri al 600, bailamos con Viru Cumbieron y Érika y David. Acordate de llevar tu propio mate para pasar una tarde inolvidable al sol.
- Teatro Flandria: El miércoles 25 a las 19:30, la movida teatral para las infancias cierra con la muestra “El cumple de Carlos” en España 271 ($3.000). Hay propuestas para todos los gustos y bolsillos este fin de semana.