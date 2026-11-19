Cultura y Espectáculos

Se armó una nueva agenda de propuestas artísticas y culturales para que vos puedas aprovechar al máximo y recorrer diferentes espacios del partido durante este fin de semana. Si querés salir a pasear sin gastar un peso, mirá todo lo que hay programado para estos días.

Actividades libres y gratuitas

Desde muestras de arte hasta presentaciones de libros, la oferta gratuita viene cargada de opciones imperdibles:

Presentación de libro: El jueves 19 a las 18, en el Club Argentino (Colón 1073), Modesto Emilio Guerrero presenta su libro “Colapso y tradición”. Comenta Martín Martinelli.

El jueves 19 a las 18, en el Club Argentino (Colón 1073), Modesto Emilio Guerrero presenta su libro “Colapso y tradición”. Comenta Martín Martinelli. Impulsa 2026: El jueves 19 a las 19, en el Centro Cultural Municipal Dr. Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), el Instituto Mignone propone una jornada inspirada en el mundo del cine con espacio gastronómico incluido.

El jueves 19 a las 19, en el Centro Cultural Municipal Dr. Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), el Instituto Mignone propone una jornada inspirada en el mundo del cine con espacio gastronómico incluido. Lujanarte: El viernes 20 a las 18, en Café Plaza (Mariano Moreno 1070), Marta Navarro y Dora Schiaffino exponen sus obras con piezas a la venta.

El viernes 20 a las 18, en Café Plaza (Mariano Moreno 1070), Marta Navarro y Dora Schiaffino exponen sus obras con piezas a la venta. Salón Nacional de Pintura: El viernes 20 a las 19, el Museo Municipal de Bellas Artes “F. F. de Amador” (9 de julio 863) inaugura la muestra con las 60 obras seleccionadas de su tradicional certamen.

El viernes 20 a las 19, el Museo Municipal de Bellas Artes “F. F. de Amador” (9 de julio 863) inaugura la muestra con las 60 obras seleccionadas de su tradicional certamen. “Seres Imposibles”: El viernes 20 a las 19, el mismo museo inaugura esta muestra de Rodrigo Higuero y Paula Ojos, acompañada por poesía de Alejandra Repetto. Se puede visitar hasta el 13 de diciembre.

Orgullo y festejos locales

La movida comunitaria también dice presente con celebraciones imperdibles en la región. La movida cultural independiente se hace sentir en cada rincón de la ciudad gracias a la autogestión de los vecinos.

IX Marcha del Orgullo: El sábado 21 arrancamos a las 16 con concentración en la Plaza Colón. A las 17:30 salimos en marcha hacia el centro y, desde las 18, armamos un tremendo festival en el Parque San Martín con Sudor Marika, La Kalo y Sol Ruiz, además de feriantes y DJs.

El sábado 21 arrancamos a las 16 con concentración en la Plaza Colón. A las 17:30 salimos en marcha hacia el centro y, desde las 18, armamos un tremendo festival en el Parque San Martín con Sudor Marika, La Kalo y Sol Ruiz, además de feriantes y DJs. Jáuregui festeja: El sábado 21 y domingo 22, la Estación Ferroviaria se viste de fiesta por los 142 años de la localidad. Habrá música en vivo, patio cervecero, foodtrucks y ferias desde temprano.

Actividades aranceladas

Para quienes prefieran apoyar las salas y producciones locales, acá te dejamos las opciones con entrada.

Teatro Trinidad Guevara

Anotá bien la programación de este espacio clásico:

Viernes 20 (18:30): IX edición del Club de Lectura de escritoras argentinas coordinado por Paula Gutiérrez. Inscripciones al 2323-364463 ($17.000). Sábado 21 (20:30): Llega “Dancing Queen”, un show imperdible de ZumbaconSil y Equis Luján. Entradas desde $15.000. Domingo 22 (18 y 20:30): Se presenta “Voltaje”, la propuesta de danza de Juliana Heiras ($20.000). Martes 24 (20:30): Muestra del taller de radioteatro basada en la obra de Nicolái Gógol ($5.000).

Recordá que podés sacar tus tickets de forma virtual en la web del teatro Trinidad Guevara o en la boletería presencial (Rivadavia 1096).

Más escenarios y propuestas