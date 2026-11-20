Cultura local

Este viernes 20 de noviembre, el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, ubicado en la calle 9 de Julio 863, abrió sus puertas para inaugurar “Seres imposibles”, una impactante exposición conjunta de los artistas Rodrigo Higuero y Paula Ojos que se lleva a cabo en la Sala Aime.

La jornada inaugural se lució además con una delicada lectura de poesía a cargo de Alejandra Repetto, coronando un evento con entrada libre y gratuita para que nadie se lo pierda.

Arte que desafía lo cotidiano

La muestra reúne diversas obras de dibujo, pintura y cerámica que exploran los vínculos profundos entre la imaginación, la memoria y la materia. A través de sus producciones, los creadores nos proponen descubrir formas y universos que trascienden lo habitual, invitándote a ampliar la mirada sobre todo aquello que te rodea.

Días y horarios para visitarla

Si querés darte una vuelta, tomá nota porque la exposición va a permanecer abierta al público hasta el próximo 13 de diciembre inclusive. Podés planificar tu visita teniendo en cuenta los siguientes días y horarios:

Lunes a viernes: de 9 a 17 horas.

Sábados y domingos: de 10 a 17 horas.

Por supuesto, vas a encontrar un espacio ideal para conectar con nuevas expresiones artísticas locales en pleno centro de nuestra ciudad.