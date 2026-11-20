Deporte amateur y comunidad

Exalumnos y padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján compiten en el torneo, con el respaldo de CCA Consultora de Seguros y Metropol Seguros.

Con la ilusión intacta y la camiseta puesta, el equipo de papi fútbol del Colegio Nuestra Señora de Luján – Hermanos Maristas emprendió viaje a Mar del Plata para disputar un torneo que los tendrá en acción durante varios días. Más que una competencia, la salida es una oportunidad para compartir, divertirse y seguir fortaleciendo los lazos de una comunidad que trasciende las aulas.

Un equipo que es mucho más que un equipo

El plantel está formado por un grupo muy particular: algunos de sus integrantes son exalumnos de la institución, que volvieron a vestir los colores maristas años después de haber pasado por sus patios, mientras que otros son padres de alumnos que actualmente cursan en el colegio. Dos generaciones, una misma camiseta y un mismo sentido de pertenencia.

Esa mezcla de historias y trayectorias es, justamente, lo que le da identidad al grupo. Entre entrenamientos, partidos y el tradicional tercer tiempo, el fútbol funciona como excusa perfecta para encontrarse, acompañarse y mantener vivo el espíritu marista de comunidad y amistad.

Un cuerpo técnico con experiencia

Dentro y fuera de la cancha, el equipo cuenta con la conducción de un experimentado cuerpo técnico. Al frente está Julio Bendin (“Cuca”), director técnico y exjugador de Luján, junto a Sergio Godoy (“Teco”), profesor y DT, compartiendo la labor con Lucas Echegaray como profesor. Todos ellos aportan conocimiento, orden y mucha pasión para guiar al grupo durante todo el certamen.

Una nueva indumentaria y agradecimientos

Para esta ocasión, el conjunto estrenó indumentaria confeccionada especialmente para la ocasión. Este logro fue posible gracias al valioso aporte de las empresas que decidieron sumarse al proyecto.

Desde el plantel expresaron un agradecimiento especial a CCA Consultora de Seguros y a Metropol Seguros por el respaldo brindado. Su apoyo fue clave para que el equipo pueda afrontar el viaje con una imagen unificada.

Los jugadores destacan que este tipo de gestos solidarios son los que permiten sostener el deporte amateur y enriquecer la vida de la comunidad.

Jugar, compartir y representar a la ciudad

Más allá de lo que marque el marcador, el objetivo principal es disfrutar, representar con orgullo al colegio y volver con muchas anécdotas para contar. Con el mar como telón de fondo, los papis maristas se preparan para dar lo mejor.

A disfrutar a pleno este viaje y a dejar todo en cada partido.