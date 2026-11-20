FÚTBOL DE ASCENSO

Luján sigue sumando alegrías y las vitrinas del club se vuelven a llenar de gloria. Esta tarde, en el Estadio 1° de Abril, el equipo de Reserva se consagró campeón del torneo de Primera C de AFA tras vencer por 1 a 0 a Leones FC de Rosario.

El camino hacia la gloria

El conjunto dirigido por Adrián Brito y Alberto Notta se impuso en una final muy disputada. Aaron Villeco marcó el tanto que en el primer tiempo desató el festejo del plantel y de toda la hinchada lujanera, que copó las tribunas para acompañar a los pibes.

Con este triunfo, el equipo demostró carácter y buen juego para bancar la parada ante un rival durísimo que no se la hizo nada fácil.

Las figuras del partido

Una de las grandes figuras de la jornada fue el arquero Valentín Alegre. Con intervenciones bábaras, el arquero fue clave para sostener la mínima ventaja y asegurar la consagración en los minutos finales.

De esta manera, Luján suma un nuevo título y vuelve a poner en valor el laburo silencioso que se viene realizando en el predio. El crecimiento deportivo es evidente en una institución que atraviesa un gran presente y mira al futuro con ilusión.

Otro campeonato, otra vuelta olímpica y el orgullo intacto de seguir haciendo historia en el fútbol de ascenso.

Foto: Sebastián Caminos