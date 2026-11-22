ACCIDENTE VIAL

Un nuevo choque sacudió este domingo por la tarde las calles de nuestra ciudad, cuando una camioneta Honda CR-V y una motocicleta Motomel 150 colisionaron violentamente en la intersección de General Alvear e Ituzaingó.

El operativo de asistencia a los heridos

Como consecuencia directa del fuerte impacto, los dos ocupantes de la moto terminaron con lesiones y tuvieron que ser asistidos de inmediato en el lugar de los hechos. Las víctimas, ambos jóvenes de apenas 18 años, fueron trasladadas de urgencia por una dotación de Bomberos Voluntarios que llegó rápidamente para coordinar las primeras atenciones médicas bajo las órdenes del personal a cargo.

Pericias y controles en la zona

Mientras los servicios de emergencia socorrían a los lesionados, el tránsito en las adyacencias quedó totalmente interrumpido para facilitar las tareas de rigor. En el lugar trabajaron codo a codo efectivos policiales, agentes de la Guardia Urbana y los propios Bomberos Voluntarios para ordenar la circulación.

Por su parte, los peritos de la Policía Científica desplegaron sus herramientas para levantar rastros y determinar la mecánica exacta del siniestro vial. En paralelo, fuentes policiales confirmaron que se aguardaban los resultados periciales para establecer las responsabilidades de los conductores involucrados en este nuevo episodio que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad en las esquinas más transitadas del partido.