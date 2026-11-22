Actualidad policial y tránsito

Un choque entre dos autos se registró este domingo en la esquina de las calles San Martín y Rivadavia, lo que armó algunas demoras momentáneas en pleno centro.

El operativo y la asistencia en la zona

Hasta ahí llegaron efectivos policiales con el móvil 10 y personal de la motorizada. A su vez, los agentes de la Guardia Urbana se encargaron de ordenar el tránsito para evitar mayores complicaciones con los demás vehículos.

Sin heridos ni mayores problemas

De acuerdo a los datos que pudimos averiguar por nuestra cuenta, no hubo que lamentar personas heridas tras el impacto entre los dos rodados. Como los conductores se pusieron de acuerdo en el momento, no hizo falta la intervención de la Justicia ni de los médicos.