POLICIALES LUJÁN

En el marco de los operativos de prevención que se llevan adelante en la ciudad, personal policial aprehendió en pleno centro a una persona de 26 años sobre quien pesaba un pedido judicial vigente.

El operativo en la zona céntrica

El procedimiento tuvo lugar este viernes durante las recorridas habituales que se despliegan por distintos puntos del partido. Al circular por la calle Mitre al 500, los efectivos a bordo del móvil asignado interceptaron a un transeúnte para identificarlo.

Identificación y traslado

Tras cursar sus datos filiatorios a través del sistema de emergencias 911 y las bases informáticas de seguridad, se constató que el sujeto registraba un pedido de Comparendo Compulsivo.

Dicha medida había sido dictada el pasado 4 de noviembre en el marco de una causa caratulada como «Usurpación de propiedad en grado de tentativa», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10.

Ante esta situación, los uniformados trasladaron al individuo hacia el asiento de la Comisaría Luján Primera. Allí, el demorado quedó a disposición judicial para cumplir con las diligencias de rigor correspondientes y resolver su situación procesal.