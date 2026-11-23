SEGURIDAD VIAL

Un accidente de tránsito sacudió este lunes la intersección de Ituzaingó y Belgrano, cuando chocaron una motocicleta Zanella 110 cc y un automóvil Volkswagen Golf. El impacto se registró cerca de las 21 y el conductor del rodado menor necesitó asistencia médica, por lo que lo trasladaron al nosocomio local para una revisión completa.

Operativo de emergencia en las calles

Al manubrio de la moto iba un hombre de 65 años, al tiempo que el auto era manejado por uno de 40. Todavía se investigan las causas del impacto para determinar responsabilidades en el hecho.

En el lugar prestaron servicio efectivos policiales y una dotación de Bomberos Voluntarios, abocados a la prevención y al ordenamiento vehicular. Por su parte, la comuna —lejos de dar respuestas claras— dispuso un corte preventivo sobre la calle Las Heras mientras trabajaban en la zona.

Recomendaciones para circular

Si andás por el centro, buscá vías alternativas para evitar demoras hasta que se libere por completo el tránsito.