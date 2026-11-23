Seguridad Vial y Memoria

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, en el marco de la Sesión Ordinaria N° 18, una resolución que establece el tercer domingo de noviembre de cada año como el “Día Municipal en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales”.

La iniciativa busca mantener viva la memoria de las personas que perdieron la vida en las calles, acompañar a sus seres queridos y reforzar las tareas de prevención en todo el partido.

Acciones concretas y memoria activa

Entre las medidas previstas, la norma solicita la realización de actividades conmemorativas, la iluminación del Palacio Municipal de color amarillo y el desarrollo de jornadas de difusión en establecimientos educativos, en articulación con las organizaciones de familiares.

Asimismo, se contempla la colocación de estrellas amarillas en los lugares donde ocurrieron hechos fatales, siempre a pedido de las familias y en coordinación con espacios especializados como la Fundación Estrellas Amarillas.

Voces y reclamos por políticas de Estado

Durante la sesión estuvieron presentes referentes de la fundación y vecinos que acompañaron la declaración. Desde una mirada independiente, se remarca que la seguridad vial exige un Estado presente, con inversión sostenida en infraestructura y capacitación.

En esa línea, se destaca la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el financiamiento de los sistemas de control. Como bien se señaló en el recinto, no alcanza con pedir responsabilidad individual, ya que hacen falta recursos y un compromiso político firme.

Con esta resolución, el deliberativo local busca que el recuerdo se transforme en una herramienta de cambio. Al fin y al cabo, promover una mayor conciencia vial salva vidas y evita que más familias atraviesen semejante dolor.