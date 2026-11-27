Cultura y Arte

La Municipalidad informó que, durante la inauguración del XLIV Salón Nacional de Pintura Fernán Félix de Amador, que se realizó el pasado viernes 20 de noviembre en el Museo Municipal de Bellas Artes, y luego de un arduo trabajo de selección, se dieron a conocer los artistas que recibieron diferentes premios y distinciones en la nueva edición de esta muestra colectiva.

Con una convocatoria récord de inscripciones, el jurado evaluó más de 850 obras que llegaron desde distintos puntos del país. Tras el proceso de selección, se definieron las 78 piezas que integran la muestra de este año.

Artistas premiados

Si querés conocer quiénes se destacaron en esta edición, mirá el listado con los principales galardonados:

1° Premio Adquisición : Guillermo Dure

: Guillermo Dure 1° Premio Adquisición Artista Local: Gabriela Maria Zaia

Mención especial del jurado: Lucas Rocino

Menciones: Bruno González, Luna Salamanco Dreyfus, Nashly Rueda, Damián Win, Ana Sofía Goldaraz e Ignacio Vilela

Nuevas refacciones en el museo

“Hoy no solo inauguramos la prestigiosa muestra anual del Salón Nacional, sino que también podemos disfrutar de un nuevo espacio restaurado, gracias a las recientes obras que ponen en valor nuestro Museo. Invitamos a la comunidad a visitarnos para recorrer las instalaciones refaccionadas, y conocer a los destacados artistas contemporáneos de todas partes del país que son parte de esta impresionante exposición colectiva”, expresó la Coordinadora del Museo, Mariana Rodríguez Gastón.

Con esta exposición también quedaron inauguradas las nuevas obras del museo, que contemplan la mejora integral de distintos sectores del edificio, incluyendo el Salón Principal, los accesos, la batería de sanitarios y las oficinas ubicadas en planta alta.

Horarios y ubicación

La muestra del XLIV Salón Nacional de Pintura se podrá visitar hasta el día 13 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, ubicado en 9 de julio 863.