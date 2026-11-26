Actualidad local

La Municipalidad informó que el sábado 28 de noviembre a las 19 horas se realizará la inauguración de la Plaza de los Tres Templos, un nuevo espacio público ubicado en la intersección de las calles Padre Salvaire y Bartolomé Mitre, que amplía la propuesta recreativa de la zona de la ribera de Luján.

Durante el evento también vas a poder disfrutar de un sector de foodtrucks, feria e intervenciones infantiles para los chicos, en una jornada que estará pensada para toda la familia.

Un recorrido por la historia local

El nuevo parque cuenta con juegos y tres mangrullos temáticos y personalizados que permiten recorrer distintas etapas de la historia de la ciudad y de la Virgen: la Capilla de Montalvo, el Templo de Lezica y Torrezuri y la actual Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, diseñados especialmente para el lugar.

En las áreas de juego se instalaron superficies antigolpes, se construyeron senderos de hormigón que facilitarán la circulación dentro del predio y se agregó un sector de sanitarios. Además, se delimitó la plaza con rejas y se creó un perímetro de seguridad mediante canteros que incorporan especies florales de distintos colores y árboles destinados a aportar identidad y carácter al nuevo espacio público.

Este parque infantil está ubicado en la ribera de la ciudad, una zona atravesada por un gran proceso de puesta en valor estructural y patrimonial, en el marco de la obra del Río Luján. Por otro lado, le otorga una nueva vida a un sector que antes se usaba como estacionamiento y predio para ferias durante los fines de semana, pero que no contaba con propuestas para el día a día.

El legado de los tres templos

La historia de los tres templos está estrechamente ligada al crecimiento de la devoción por la Virgen de Luján. La Capilla de Montalvo se construyó en el siglo XVIII por iniciativa del presbítero Pedro de Montalvo y constituyó uno de los primeros espacios destinados a albergar y organizar el culto.

Con el aumento de la cantidad de fieles y peregrinos, se hizo necesaria la construcción de un templo más grande. Así surgió el Templo de Lezica y Torrezuri, inaugurado en 1763 e impulsado por Juan de Lezica y Torrezuri. Durante décadas, este templo acompañó el desarrollo histórico de Luján como centro de peregrinación.

Finalmente, el crecimiento de la ciudad, los fieles y la promesa del Padre Salvaire llevaron a levantar la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, cuya obra terminó en 1935. Con su arquitectura neogótica y sus torres características, la Basílica es el símbolo máximo de Luján y un destino de relevancia internacional.

De esta manera, el entorno de los Tres Templos concentra distintas etapas de una historia que se fue construyendo alrededor de la Virgen y que forma parte fundamental del patrimonio e identidad lujanense, que el Municipio cuida y pone en valor rumbo a los 400 años de la Villa de Luján.