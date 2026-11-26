SEGURIDAD MUNICIPAL

Con el objetivo de reforzar la protección y seguridad en localidades y barrios del distrito, el Municipio informó que instaló 16 nuevas alarmas vecinales. Estas acciones se dan en el marco del plan integral de seguridad “Luján Alerta 24”, que busca fortalecer la prevención de ilícitos a través de la modernización tecnológica y la incorporación de nuevos recursos vinculados a la multiagencia.

Avances en los barrios y localidades

En esta etapa, los trabajos se concentraron en los barrios Villa del Parque, El Tala, Las Retamas, en la zona céntrica —de Avenida Humberto a Constitución—, y en las localidades de Pueblo Nuevo, Olivera y Open Door, específicamente en el barrio Luchetti.

Tecnología al servicio de la comunidad

A través de las reuniones con los vecinos, se identificaron los puntos más sensibles para optimizar la ubicación de cada dispositivo, logrando una cobertura que refuerza la vigilancia barrial en zonas clave de cada sector.

Cómo funciona el sistema

Cada equipo permite a los residentes activar desde la app “Luján Alerta 24” —que se descarga fácilmente desde el Google Play Store— una alerta sonora y lumínica ante situaciones sospechosas o de riesgo. Al accionarse, el sistema emite una señal inmediata al Centro Operativo de Monitoreo (COM), lo que garantiza una respuesta rápida y el desplazamiento coordinado de móviles policiales, de la Guardia Urbana o de la patrulla municipal en tiempo real.