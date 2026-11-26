SEGURIDAD VIAL EN LUJÁN

La Municipalidad informó que, con el propósito de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján desarrolló nuevos trabajos de señalización y demarcación vial en distintos barrios y localidades.

Si vos recorrés las calles del partido, notarás mejoras en el tránsito y en la circulación diaria. En los últimos días, las cuadrillas comunales llevaron adelante las siguientes tareas:

Intervenciones en avenidas y rotondas

Entre los trabajos principales, se concretaron las siguientes acciones:

Pintura de ochavas en las avenidas Beschtedt, Nuestra Señora de Luján, Carlos Pellegrini, Humberto y Roca; y también sobre la calle Mitre.

Pintura en la rotonda Ana de Matos, Champagnat y Chango Más.

Intervenciones en el puente Muñíz y Mitre con la instalación de tachas solares y viales, además de trabajos bajo los puentes Mitre, Chango Más y Muñíz.

Otras mejoras en cartelería y refugios

Por otro lado, el plan integral contempló otras intervenciones necesarias para la circulación:

Instalación de reductores de velocidad en las esquinas de Rawson y Las Heras, y en Rawson e Ituzaingó.

Tareas de refacción de la parada segura ubicada en la Avenida Humberto, entre Carlos Pellegrini y Doctor Real.

Colocación de carteles nomencladores en el barrio Sarmiento y sobre la avenida Flandes.

Limpieza de carteles y pintura de refugios sobre la ruta 192.

Todas las semanas el Municipio realiza distintas acciones de prevención en el marco de un proyecto de mejora integral de todo el partido. Fíjate que el objetivo principal es optimizar la accesibilidad urbana para todos los vecinos de Luján.