A un mes del ascenso, Luján presentó la foto institucional del campeón
A un mes del logro deportivo más importante de su historia, Luján publicó en sus redes sociales la fotografía institucional del plantel que consiguió el campeonato de la Primera C y el ascenso a la Primera B Metropolitana de AFA.
La imagen reúne a los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y profesionales que fueron parte de una temporada inolvidable para la institución, que este año celebra sus 90 años de vida. Si mirás con atención, vas a notar la alegría de todos los protagonistas.
El recuerdo de una jornada gloriosa
La producción fotográfica estuvo a cargo de Juan Castiñeira, un reconocido fotógrafo lujanense, quien retrató al grupo que el pasado 25 de octubre, en el Estadio 1° de Abril, derrotó 3 a 0 a Berazategui y desató el festejo de toda la familia lujanera.
Los protagonistas del hito deportivo
En la fotografía histórica aparecen los siguientes jugadores:
- Nisim Vergara
- Adrián Ocampo
- Facundo Rojas
- Valentín Alegre
- Matías Lescano
- Lucas Torlaschi
- Diógenes Notta
- Santiago Galván
- Julián Rodríguez Seguer
- Lucas Gómez
- Santiago Tribulo
- Leandro Coronel
- Sebastián Gallo
- Fermín Urtasun
- Tomás Serra
- Tomás Dopazo
- Nahuel Icazatti
- Diego Molina
- Juan Pedro Moreno
- Martín Duna
- Julián Ford
- Enzo Oviedo
- Eladio Ramos
- Gastón Albonoz
- Axel Abad
- Dante Silva
- Franco Pérez
- Tobías Ferrari
- Aaron Villecco
- Maximiliano Piñeiro
- Santiago Díaz
- Gerónimo Bramajo
- Tobías Luna
También forman parte de la postal los integrantes del cuerpo técnico y del equipo de trabajo: Martín Pérez Bianchi, Mauro Rubira, Leandro Maiza, Augusto Yovino, Matías Guaita, Augusto Rodriguez, Diamela Volonte, Hugo Lorente y el presidente de la institución,p Federico Vanin.
A un mes de aquella tarde inolvidable, la fotografía se convierte en un símbolo eterno de un equipo que quedó en la historia grande del Club Luján y del fútbol de la región.