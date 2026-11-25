Fútbol argentino

A un mes del logro deportivo más importante de su historia, Luján publicó en sus redes sociales la fotografía institucional del plantel que consiguió el campeonato de la Primera C y el ascenso a la Primera B Metropolitana de AFA.

La imagen reúne a los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y profesionales que fueron parte de una temporada inolvidable para la institución, que este año celebra sus 90 años de vida. Si mirás con atención, vas a notar la alegría de todos los protagonistas.

El recuerdo de una jornada gloriosa

La producción fotográfica estuvo a cargo de Juan Castiñeira, un reconocido fotógrafo lujanense, quien retrató al grupo que el pasado 25 de octubre, en el Estadio 1° de Abril, derrotó 3 a 0 a Berazategui y desató el festejo de toda la familia lujanera.

Los protagonistas del hito deportivo

En la fotografía histórica aparecen los siguientes jugadores:

Nisim Vergara

Adrián Ocampo

Facundo Rojas

Valentín Alegre

Matías Lescano

Lucas Torlaschi

Diógenes Notta

Santiago Galván

Julián Rodríguez Seguer

Lucas Gómez

Santiago Tribulo

Leandro Coronel

Sebastián Gallo

Fermín Urtasun

Tomás Serra

Tomás Dopazo

Nahuel Icazatti

Diego Molina

Juan Pedro Moreno

Martín Duna

Julián Ford

Enzo Oviedo

Eladio Ramos

Gastón Albonoz

Axel Abad

Dante Silva

Franco Pérez

Tobías Ferrari

Aaron Villecco

Maximiliano Piñeiro

Santiago Díaz

Gerónimo Bramajo

Tobías Luna

También forman parte de la postal los integrantes del cuerpo técnico y del equipo de trabajo: Martín Pérez Bianchi, Mauro Rubira, Leandro Maiza, Augusto Yovino, Matías Guaita, Augusto Rodriguez, Diamela Volonte, Hugo Lorente y el presidente de la institución,p Federico Vanin.

A un mes de aquella tarde inolvidable, la fotografía se convierte en un símbolo eterno de un equipo que quedó en la historia grande del Club Luján y del fútbol de la región.