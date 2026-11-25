Medida provincial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el horario de verano para las entidades bancarias de los municipios alcanzados por la medida.

¿Cómo será la nueva atención?

A partir del lunes 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive, la atención al público será de 8 a 13 en las sucursales habilitadas.

Detalles de la jornada laboral

En tanto, la jornada laboral del personal bancario se extenderá de 7:45 a 15:15 para garantizar el correcto funcionamiento operativo diario.

La disposición fue establecida mediante un decreto firmado el 23 de noviembre para ordenar el funcionamiento del sector durante los meses de calor.