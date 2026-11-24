Polo gastronómico

Se viene una nueva movida gastronómica en la ciudad y seguro querés enterarte de todo. Desde las 19:30 horas del próximo jueves 26 de noviembre, los principales locales de Luján se preparan para vivir la cuarta edición de la Noche de las Burgers, una propuesta ideal para salir a comer algo rico sin gastar de más.

Las mejores promos para aprovechar

Si pensás salir a cenar o pedir algo para la cabaña de hamburguesas, tené en cuenta que los comercios adheridos prepararon beneficios especiales para la ocasión. Conocé los descuentos disponibles y elegí dónde vas a hacer tu próxima parada:

Locales adheridos y beneficios

Game of Burgers (Vélez Sarsfield 475), ¼ de Milla (9 de Julio 798), La Farola de Luján (Shopping Luján Walk), Ananá (Mitre 753), Galway (San Martín 649), Amada (Lavalle 415) y Café Plaza (M. Moreno 1070).

(Vélez Sarsfield 475), (9 de Julio 798), (Shopping Luján Walk), (Mitre 753), (San Martín 649), (Lavalle 415) y (M. Moreno 1070). Hook (Alsina 1167) con ofertas especiales.

(Alsina 1167) con ofertas especiales. Tropel Bar de la Fábrica (Rawson 1050), Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez), Jacksburgers (@jacksburger_lujan), Arrus (San Martín 791), Antares (Alsina 1189), Clash Burgers (@clashburgers_), Rosty Burgers (Rivadavia 931), Flama (Mitre 670), Papa´s Club (Alsina 1041), Golondrinas (25 de Mayo 886) y Keen Buen Comer (Calle 16 Nº 525 – Carlos Keen).

Para más datos sobre los métodos de pago aceptados y los servicios de delivery o take away, pegate una vuelta por el perfil de Instagram de Elegí Luján y armá tu propio recorrido.