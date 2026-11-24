Llega una nueva edición de la Noche de las Burgers
Se viene una nueva movida gastronómica en la ciudad y seguro querés enterarte de todo. Desde las 19:30 horas del próximo jueves 26 de noviembre, los principales locales de Luján se preparan para vivir la cuarta edición de la Noche de las Burgers, una propuesta ideal para salir a comer algo rico sin gastar de más.
Las mejores promos para aprovechar
Si pensás salir a cenar o pedir algo para la cabaña de hamburguesas, tené en cuenta que los comercios adheridos prepararon beneficios especiales para la ocasión. Conocé los descuentos disponibles y elegí dónde vas a hacer tu próxima parada:
Locales adheridos y beneficios
- Game of Burgers (Vélez Sarsfield 475), ¼ de Milla (9 de Julio 798), La Farola de Luján (Shopping Luján Walk), Ananá (Mitre 753), Galway (San Martín 649), Amada (Lavalle 415) y Café Plaza (M. Moreno 1070).
- Hook (Alsina 1167) con ofertas especiales.
- Tropel Bar de la Fábrica (Rawson 1050), Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez), Jacksburgers (@jacksburger_lujan), Arrus (San Martín 791), Antares (Alsina 1189), Clash Burgers (@clashburgers_), Rosty Burgers (Rivadavia 931), Flama (Mitre 670), Papa´s Club (Alsina 1041), Golondrinas (25 de Mayo 886) y Keen Buen Comer (Calle 16 Nº 525 – Carlos Keen).
Para más datos sobre los métodos de pago aceptados y los servicios de delivery o take away, pegate una vuelta por el perfil de Instagram de Elegí Luján y armá tu propio recorrido.