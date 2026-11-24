GESTIÓN HÍDRICA EN LUJÁN

Desde la Municipalidad de Luján informaron que continúan los operativos destinados a mitigar los efectos del fenómeno climatológico conocido como El Niño. Es por eso que en esta oportunidad se están realizando tareas de adecuación y limpieza en el Arroyo Lanusse.

Trabajos sobre el cauce

En ese sentido, para optimizar la capacidad de escurrimiento natural y prevenir anegamientos en la zona, se retira vegetación obstructiva, concretamente juncos que complican el normal flujo del agua.

Despliegue de maquinaria

También se procede a la limpieza intensiva de ambos márgenes, utilizando una retroexcavadora sobre orugas para garantizar el retiro efectivo de la vegetación y asegurar la libre circulación del caudal.

De esta manera, se registran acciones destinadas a reforzar la infraestructura hídrica frente a posibles eventos climáticos asociados a El Niño. Fíjate que este fenómeno natural se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico registran temperaturas superiores a las habituales, lo que genera posibles lluvias intensas en nuestra región.