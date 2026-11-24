POLICIALES

En el marco de las tareas preventivas y de patrullaje desplegadas en nuestra ciudad, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 18 años momentos después de que sustrajera una motocicleta, logrando además recuperar el rodado en el barrio Parque Lasa.

El robo y la huida

El hecho ocurrió este viernes 20 de noviembre en la calle Gamboa, entre Mitre y Las Heras, donde el imputado —identificado con las iniciales J.E.S.— violentó el tambor de arranque de una motocicleta marca Bajaj Dominar 400 para luego darse a la fuga.

Operativo cerrojo y recuperación

Tras tomar conocimiento del ilícito y mediante un rápido despliegue territorial, los efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptar y aprehender al sospechoso en la intersección de las calles Facundo Cabral y Franzatti. En ese mismo procedimiento, las autoridades policiales concretaron la incautación del motovehículo sustraído para su posterior restitución al propietario, un vecino de 25 años.

Accionar de la Justicia

En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, bajo la carátula de «Robo», y ya se ordenaron todas las diligencias de rigor correspondientes.